لجنة إدارة غزة لن تتعامل "أمنيا" مع أجهزة "حماس".. هذا ما كشفه مصدر فلسطيني

قررت لإدارة غزة عدم التعامل أمنيا مع أجهزة حركة " "، وفق ما أعلن مصدر فلسطيني لـ" عربية" اليوم الجمعة.



وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة "تسعى للتعاقد مع شركات أمنية خاصة لتأمين تحركاتها في القطاع".



وأضاف المصدر قائلا إن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبحث استلام وزارتي التعليم والصحة من حماس بشكل مرحلي".



ووفق المصدر فإن هذه القرارت "جاءت بعد سلسلة اجتماعات للجنة مع ونيوكلاي ميلادينوف".



وفي سياق متصل، فإنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي عن خطة إعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، ويكشف عن خطط تتعلق بقوة ‌تحقيق الاستقرار ‌التي أقرتها للقطاع الفلسطيني خلال أول اجتماع رسمي ‌لمجلس السلام ⁠الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان كبيران، أمس الخميس.



