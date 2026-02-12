إسرائيل أعدت خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران

أعلنت القناة 14 ان الجيش أعد خططا "عملياتية" جديدة لمواجهة .



وأوضحت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر، أن في "حالة تأهب قصوى ضد مع الاستعداد للتحول الفوري من الدفاع إلى الهجوم".



وأضافت القناة بحسب ذات المصادر: "لدينا خطط هجومية ممتازة لجميع الساحات إذا تعرضنا لهجوم".



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يؤكد بوضوح أنه "لا مجال للراحة بشأن وحزب الله يتكبد خسائر فادحة باستمرار".



وبالنسبة للحوثيين، قالت القناة إن إسرائيل "مستعدة للتحرك مجددا إذا رصدت تهديدا متجددا من اليمن".



وفيما يتعلق بغزة، قالت القناة أنه "لا إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح القطاع، والجيش يعد خطط طوارئ تحسبا لانهيار أي اتفاق سياسي".



