لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
إسرائيل أعدت خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:16
photos
أعلنت القناة 14
الإسرائيلية
ان الجيش
الإسرائيلي
أعد خططا "عملياتية" جديدة لمواجهة
إيران
.
وأوضحت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر، أن
إسرائيل
في "حالة تأهب قصوى ضد
طهران
مع الاستعداد للتحول الفوري من الدفاع إلى الهجوم".
وأضافت القناة بحسب ذات المصادر: "لدينا خطط هجومية ممتازة لجميع الساحات إذا تعرضنا لهجوم".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يؤكد بوضوح أنه "لا مجال للراحة بشأن
لبنان
وحزب الله يتكبد خسائر فادحة باستمرار".
وبالنسبة للحوثيين، قالت القناة إن إسرائيل "مستعدة للتحرك مجددا إذا رصدت تهديدا متجددا من اليمن".
وفيما يتعلق بغزة، قالت القناة أنه "لا إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح القطاع، والجيش يعد خطط طوارئ تحسبا لانهيار أي اتفاق سياسي".
