ترامب وميلانيا يكرمان قوات "القبض على مادورو"

يجتمع الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا، اليوم الجمعة، مع أفراد وعائلاتهم في قاعدة براغ بولاية كارولاينا الشمالية، لتكريم العسكريين الذين شاركوا في عملية اعتقال مطلع كانون الثاني الماضي .



وكان قد وصف العملية، التي نُفذت في 3 كانون الثاني، بأنها "واحدة من أروع وأسرع العمليات العسكرية فتكاً"، وكشف عن استخدام سلاح غامض أطلق عليه اسم "المربك" أو "المشوش"، قال إنه عطّل قدرات الدفاعات الفنزويلية ومنعها من إطلاق صواريخها الروسية والصينية . ونقلت روايات ميدانية عن حراس مادورو أن السلاح أحدث موجة صوتية شديدة تسببت بنزيف في الأنف وتقيؤ دم، ما أدى إلى شلّ الحركة بالكامل .





