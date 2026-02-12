مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.. تصريح جديد لرئيسة فنزويلا المؤقتة

أكدت رئيسة المؤقتة، ديلسي ، ان ، المحتجز في ، لا يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا.



وقالت رودريغيز في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية في بثت أمس الخميس: "يمكنني القول إن الرئيس نيكولاس هو الرئيس الشرعي. ‌الرئيس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس بريئان".



وعقب العملية الأميركية في كاراكاس في 3 كانون الثاني، تم نقل مادورو وزوجته إلى ، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بتهريب المخدرات.



وتولت رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس خلال حكم مادورو، قيادة البلاد الغنية بالنفط بعد التدخل الأميركي.



ومنذ تغيير السلطة، تشهد فنزويلا حالة من الاضطراب السياسي.



وتعتبر رودريغيز الآن جهة اتصال رئيسية للحكومة الأميركية، لا سيما في المفاوضات المتعلقة بالاحتياطيات النفطية الضخمة في البلاد.



