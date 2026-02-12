ماكرون إلى الهند.. ورافال على الطاولة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ماكرون إلى الهند.. و"رافال" على الطاولة
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:24
يزور
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
الهند
بين 17 و19 شباط الجاري في زيارة هي الرابعة له منذ انتخابه عام 2017 حيث يشارك في قمة حول
الذكاء الاصطناعي
فيما يبرز احتمال شراء نيودلهي مقاتلات جديدة من طراز "رافال" قد يصل عددها إلى 114 طائرة.
وأوضحت الرئاسة
الفرنسية
أن الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام تهدف إلى "اتخاذ خطوة جديدة في شراكتنا" وإظهار عمقها على قاعدة "فهم مشترك لاستقلال استراتيجي" مشيرة إلى أن
باريس
ونيودلهي ستدعمان "التعددية" هذا العام عبر رئاسة "مجموعة السبع" و"مجموعة بريكس" تواليًا.
وبحسب "الإليزيه" سيركّز الجانبان كذلك على تحديات "الذكاء الاصطناعي" التي ستكون محور قمة في نيودلهي بما يشمل الاستثمار و"البحث العلمي في المصلحة العامة" و"إتاحة الأدوات التكنولوجية للجميع".
وعلى المستوى
الثنائي
يبقى "الدفاع" محورًا رئيسيًا في العلاقات إذ أعلنت الهند الخميس نيتها شراء مقاتلات "رافال" جديدة قد يصل عددها إلى 114 طائرة.
وتتضمن محطة ماكرون الأولى التوجه إلى "بومباي" حيث يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" يعقبه افتتاح عن بُعد لخط تجميع مروحيات "إيرباص" في "بنغالور" كما يجري مناقشات مع ممثلين من السينما الهندية حول تعاون محتمل والحديث عن جاذبية
فرنسا
لتصوير الأعمال. (العين الاخبارية)
