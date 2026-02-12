تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماكرون إلى الهند.. و"رافال" على الطاولة

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:24
A-
A+
ماكرون إلى الهند.. ورافال على الطاولة
ماكرون إلى الهند.. ورافال على الطاولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهند بين 17 و19 شباط الجاري في زيارة هي الرابعة له منذ انتخابه عام 2017 حيث يشارك في قمة حول الذكاء الاصطناعي فيما يبرز احتمال شراء نيودلهي مقاتلات جديدة من طراز "رافال" قد يصل عددها إلى 114 طائرة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام تهدف إلى "اتخاذ خطوة جديدة في شراكتنا" وإظهار عمقها على قاعدة "فهم مشترك لاستقلال استراتيجي" مشيرة إلى أن باريس ونيودلهي ستدعمان "التعددية" هذا العام عبر رئاسة "مجموعة السبع" و"مجموعة بريكس" تواليًا.

وبحسب "الإليزيه" سيركّز الجانبان كذلك على تحديات "الذكاء الاصطناعي" التي ستكون محور قمة في نيودلهي بما يشمل الاستثمار و"البحث العلمي في المصلحة العامة" و"إتاحة الأدوات التكنولوجية للجميع".

وعلى المستوى الثنائي يبقى "الدفاع" محورًا رئيسيًا في العلاقات إذ أعلنت الهند الخميس نيتها شراء مقاتلات "رافال" جديدة قد يصل عددها إلى 114 طائرة.

وتتضمن محطة ماكرون الأولى التوجه إلى "بومباي" حيث يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" يعقبه افتتاح عن بُعد لخط تجميع مروحيات "إيرباص" في "بنغالور" كما يجري مناقشات مع ممثلين من السينما الهندية حول تعاون محتمل والحديث عن جاذبية فرنسا لتصوير الأعمال. (العين الاخبارية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير التهم 200 دراجة نارية و"سكوتر" في الهند
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الطريق "الوحيد" أمام أوروبا هو أن تكون "قوة مستقلة"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس العلاقات العربية والدولية في دارة الجميّل.. تطورات الإقليم و"فنزويلا" على الطاولة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الذكاء الاصطناعي

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الفرنسية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13
Lebanon24
01:23 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24