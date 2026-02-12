تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شركة "أوبن إيه آي" تحذر المشرعين الأميركيين من تحايل "ديب سيك" الصينية.. إليكم السبب

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:24
شركة أوبن إيه آي تحذر المشرعين الأميركيين من تحايل ديب سيك الصينية.. إليكم السبب
شركة أوبن إيه آي تحذر المشرعين الأميركيين من تحايل ديب سيك الصينية.. إليكم السبب photos 0
حذرت "أوبن إيه آي" المشرعين الأميركيين ⁠من أن شركة "ديب سيك" الصينية تستهدف صانع روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لتقليد نماذجها واستخدامها في تدريب برامجها الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واتهمت "أوبن إيه آي" بقيادة سام ألتمان "ديب سيك"، بالاستمرار في الاستفادة من القدرات ‌التي طورتها الشركة الأميركية ومختبرات رائدة أخرى في الولايات المتحدة.

وتتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم "تقطير المعرفة"، استخدام نموذج ذكاء اصطناعي أقدم وأكثر رسوخا وخبرة لتقييم جودة الإجابات الصادرة ‌عن نموذج أحدث، مما ‌يؤدي إلى ⁠نقل معلومات النموذج الأقدم بفعالية.

وفي المذكرة المرسلة إلى لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ⁠والصين الخميس، قالت (أوبن إيه آي): "رصدنا ⁠حسابات مرتبطة بموظفي ديب سيك الذين يطورون أساليب ⁠للتحايل على قيود الوصول المفروضة من أوبن إيه آي عبر أجهزة توجيه خارجية خفية ⁠وطرق أخرى تخفي مصدرها".

وأضافت المذكرة "نعلم أيضا أن موظفي ديب سيك طوروا رمزا للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية والحصول على مخرجات تقطير المعرفة بطرق برمجية".
