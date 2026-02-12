تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير من "رد رهيب".. "بيونغ يانغ" ترفع السقف بعد حادثة "المسيّرة"

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:27
A-
A+
تحذير من رد رهيب.. بيونغ يانغ ترفع السقف بعد حادثة المسيّرة
تحذير من رد رهيب.. بيونغ يانغ ترفع السقف بعد حادثة المسيّرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت كوريا الشمالية الجمعة من "رد رهيب" إذا حصل توغل جديد لطائرة مسيّرة كورية جنوبية في أجوائها وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاء التهديد بعد مداهمات نفذها محققون في كوريا الجنوبية داخل مقرات أجهزة استخبارات في محاولة لتحديد المسؤول عن حادثة كانون الثاني التي قالت "بيونغ يانغ" إنها أسقطت خلالها مسيّرة جنوبية قرب "كايسونغ" الصناعية.

وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في بيان نشرته الوكالة إن تكرار ما وصفته بـ"الاستفزاز" الذي ينتهك سيادة الشمال سيقابل بـ"رد فعل رهيب". ورغم إقرارها بأن الجنوب اتخذ خطوات "معقولة" بعد الخرق شددت على أن انتهاك السيادة "غير مقبول" أيا كانت الظروف.

وأضافت أن الشمال لا يعنيه من يقف وراء إدخال المسيّرات إلى مجاله الجوي "سواء كان فردا أو منظمة مدنية"، محذرة من أن حوادث كهذه لن يتم التسامح معها.

وبحسب المعطيات نفسها ساهمت الواقعة في رفع منسوب التوتر وهددت بتقويض مساعي "سيول" لتحسين العلاقات مع "بيونغ يانغ". وكان الرئيس الجنوبي "لي جاي ميونغ" تعهد بوقف ما كان يجري في عهد سلفه من إرسال مسيّرات نحو الشمال.

ونفت "كوريا الجنوبية" في البداية أي تورط حكومي ورجحت احتمال مسؤولية مدنيين لكنها أعلنت هذا الأسبوع أنها تحقق مع "ثلاثة" جنود في الخدمة وموظف في جهاز استخبارات في محاولة "للوصول إلى الحقيقة الكاملة". وأدت التحقيقات إلى دهم "18" موقعا الثلاثاء بينها مقرا قيادتين لجهازي استخبارات. (العين الاخبارية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تحذر من "رد رهيب" في حال تكرر توغل طائرات مسيّرة من الجنوب في أجوائها
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تحذّر من رد رهيب في حال تكرّر توغّل طائرات مسيّرة من الجنوب في أجوائها
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الأرثوذكسي" طالب قيادة "حزب الله" بالتوقف عن التهديد ورفع السقوف
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء المركزية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

بيونغ يانغ

الكورية

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13
Lebanon24
01:23 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24