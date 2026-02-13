تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مجلس الأمن يشدد على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد
Lebanon 24
13-02-2026
|
03:23
قام
مجلس الأمن الدولي
بالترحيب بالاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة
السورية
وقوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) من أجل دمج تلك القوات ضمن الدولة.
وشدد
مجلس الأمن
في بيان صد اليوم الجمعة على وجوب
التزام
كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.
وجدد
أعضاء المجلس
التأكيد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الأكراد.
وفي هذا الصدد، رحبوا بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان حقوق الأكراد، وشجعوا على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الأكراد في الحكومة وعودة
النازحين
الأكراد إلى مناطقهم.
وكان الرئيس السوري أحمد
الشرع
أصدر في 16 كانون الثاني الماضي مرسوماً نص على الاعتراف بالأكراد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية.
كما نص
المرسوم على
إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة 1962، وألغى أيضاً جميع الإجراءات والقوانين التي نتجت عن هذا الإحصاء، الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف الأكراد من الجنسية لعقود، ومنح الجنسية لجميع من حُرموا منها.
كذلك شدد على حماية الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، وجعل عيد نوروز عطلة وطنية رسمية.
