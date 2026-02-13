مجلس الأمن يشدد على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد

قام بالترحيب بالاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة وقوات (قسد) من أجل دمج تلك القوات ضمن الدولة.



وشدد في بيان صد اليوم الجمعة على وجوب كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.



وجدد التأكيد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الأكراد.

وفي هذا الصدد، رحبوا بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان حقوق الأكراد، وشجعوا على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الأكراد في الحكومة وعودة الأكراد إلى مناطقهم.



وكان الرئيس السوري أحمد أصدر في 16 كانون الثاني الماضي مرسوماً نص على الاعتراف بالأكراد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية.



كما نص إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة 1962، وألغى أيضاً جميع الإجراءات والقوانين التي نتجت عن هذا الإحصاء، الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف الأكراد من الجنسية لعقود، ومنح الجنسية لجميع من حُرموا منها.



كذلك شدد على حماية الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، وجعل عيد نوروز عطلة وطنية رسمية.













