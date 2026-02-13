تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يشدد على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:23
A-
A+
مجلس الأمن يشدد على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد
مجلس الأمن يشدد على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام مجلس الأمن الدولي بالترحيب بالاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أجل دمج تلك القوات ضمن الدولة.

وشدد مجلس الأمن في بيان صد اليوم الجمعة على وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الأكراد.
وفي هذا الصدد، رحبوا بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان حقوق الأكراد، وشجعوا على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الأكراد في الحكومة وعودة النازحين الأكراد إلى مناطقهم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 16 كانون الثاني الماضي مرسوماً نص على الاعتراف بالأكراد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية.

كما نص المرسوم على إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة 1962، وألغى أيضاً جميع الإجراءات والقوانين التي نتجت عن هذا الإحصاء، الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف الأكراد من الجنسية لعقود، ومنح الجنسية لجميع من حُرموا منها.

كذلك شدد على حماية الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، وجعل عيد نوروز عطلة وطنية رسمية.





Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نشدد على التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يرحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة القطري: نشدد على ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات حلب تعيد اتفاق آذار بين دمشق وقسد إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

أعضاء المجلس

المرسوم على

الديمقراطية

مجلس الأمن

الديمقراطي

النازحين

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:43 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24