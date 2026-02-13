تقرير عن "شبكة سرية لإيران".. القادة يهربون إلى هذه الدولة

نشرت القناة الـ"14" تقريراً جديداً قالت فيه إن شخصيات إيرانية رسمية، كونت شبكة سرية بين وحركة "طالبان" في أفغانستان، لتهريب قادة إلى كابول.



التقرير يقول إنَّ محمد إبراهيم طاهريان فرد، مستشار المرشد علي خامنئي، وسفير إيران السابق لدى أنقرة، يقود إلى جانب شخصيات أخرى في الخارجية الشبكة السرية.



ونقلت القناة عن مصادر في الإيرانية، أن طاهريان فرد "واحد من بين 6 شخصيات إيرانية تورطوا في تهريب أموال إلى خلال شهر كانون الثاني الماضي.



وذكرت القناة "14" أنّ هناك شخصية إيرانية أخرى ذات أصول أفغانية هي كمال الدين نبي زادة، مساعد قائد "فيلق " في الحرس الثوري الإيراني.



وكان نبي زادة تورط في قضية تهريب أموال بلغت 700 مليون دولار خارج البلاد، ورجحت التحقيقات وصول جانب من الأموال المهربة إلى ، بحسب ما ذكرت القناة.



وعزت القناة "14" نشاط شبكة إيران السرية إلى سببين، الأول: ضمان قوة خارجية في حالة احتياج النظام الإيراني للمساعدة العسكرية، وثانياً، إعداد خطة هروب لليوم التالي، إذا وجد النظام نفسه في خطر حقيقي.



وأشارت إلى أن نبي زادة مع قيادات أخرى في الحرس الثوري الإيراني، أعدوا أنفسهم فعلياً للهروب من إيران.



ولفتت القناة، إلى أن "نشاط الشبكة السريَّة بين طهران وكابول لم يقتصر على الهدفين الإيرانيين فقط، وإنما تجاوزهما إلى تنسيق بين الجانبين حول كل ما يتعلق بالأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، وصفقات نفط وغاز مقابل التعاون".



وأدرجت جلسات التنسيق السري هدف توفير ملاذ آمن للنظام الإيراني لدى أفغانستان على رأس أولويات التعاون، بعيداً عن عيون القنوات الدبلوماسية الرسمية في طهران. (إرم نيوز)





