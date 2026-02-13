تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تقرير عن "شبكة سرية لإيران".. القادة يهربون إلى هذه الدولة
Lebanon 24
13-02-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت القناة الـ"14"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن شخصيات إيرانية رسمية، كونت شبكة سرية بين
طهران
وحركة "طالبان" في أفغانستان، لتهريب قادة
إيران
إلى كابول.
التقرير يقول إنَّ محمد إبراهيم طاهريان فرد، مستشار المرشد
الإيراني
علي خامنئي، وسفير إيران السابق لدى أنقرة، يقود إلى جانب شخصيات أخرى في الخارجية
الإيرانية
الشبكة السرية.
ونقلت القناة عن مصادر في
المعارضة
الإيرانية، أن طاهريان فرد "واحد من بين 6 شخصيات إيرانية تورطوا في تهريب أموال إلى
حزب الله
خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وذكرت القناة "14" أنّ هناك شخصية إيرانية أخرى ذات أصول أفغانية هي كمال الدين نبي زادة، مساعد قائد "فيلق
القدس
" في الحرس الثوري الإيراني.
وكان نبي زادة تورط في قضية تهريب أموال بلغت 700 مليون دولار خارج البلاد، ورجحت التحقيقات وصول جانب من الأموال المهربة إلى
روسيا
، بحسب ما ذكرت القناة.
وعزت القناة "14" نشاط شبكة إيران السرية إلى سببين، الأول: ضمان قوة خارجية في حالة احتياج النظام الإيراني للمساعدة العسكرية، وثانياً، إعداد خطة هروب لليوم التالي، إذا وجد النظام نفسه في خطر حقيقي.
وأشارت إلى أن نبي زادة مع قيادات أخرى في الحرس الثوري الإيراني، أعدوا أنفسهم فعلياً للهروب من إيران.
ولفتت القناة، إلى أن "نشاط الشبكة السريَّة بين طهران وكابول لم يقتصر على الهدفين الإيرانيين فقط، وإنما تجاوزهما إلى تنسيق بين الجانبين حول كل ما يتعلق بالأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، وصفقات نفط وغاز مقابل التعاون".
وأدرجت جلسات التنسيق السري هدف توفير ملاذ آمن للنظام الإيراني لدى أفغانستان على رأس أولويات التعاون، بعيداً عن عيون القنوات الدبلوماسية الرسمية في طهران.
(إرم نيوز)
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
