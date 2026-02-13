تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عودة أكثر من 5 ملايين أفغاني إلى البلاد منذ أواخر 2023
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد أكثر من خمسة ملايين شخص إلى
أفغانستان
من الدول المجاورة منذ بدء سياسات الطرد في أواخر 2023، ما دفع
الأمم المتحدة
إلى التحذير اليوم الجمعة من أن جهود الإغاثة أصبحت تتعرض لضغوط شديدة بسبب وصول آلاف الأشخاص يوميا.
وتواجه أفغانستان أزمة جوع متفاقمة بسبب الترحيل الجماعي للأفغان من باكستان وإيران، وتخفيض المساعدات الخارجية، والأزمة الاقتصادية.
وقال
عرفات
جمال ممثل
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في أفغانستان، في
مؤتمر صحفي
في
جنيف
، "نحن قلقون للغاية بشأن استدامة هذه العودة".
وأردف: "الصدمة الديموغرافية الهائلة لهذا العدد من الناس، الذي يمثل نحو 12 في المئة من السكان، تدفعنا إلى حافة الانهيار".
وتابع جمال أن نحو 2.9 مليون شخص عادوا إلى أفغانستان العام الماضي، وأن 150 ألفا عادوا حتى الآن هذا العام.
وأضاف أن المفوضية تحتاج إلى 216 مليون دولار لدعم العائدين هذا العام، لكن الحملة لم تحصل إلا على ثمانية في المئة من التمويل الذي تحتاجه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد منذ نيسان 2023
Lebanon 24
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى تشاد منذ نيسان 2023
13/02/2026 19:48:38
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: عودة أكثر من نصف مليون نازح سوري خلال 2025
Lebanon 24
السيد: عودة أكثر من نصف مليون نازح سوري خلال 2025
13/02/2026 19:48:38
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
Lebanon 24
تراجع الوظائف في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
13/02/2026 19:48:38
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف
Lebanon 24
السيد: عودة نصف مليون نازح سوري إلى بلادهم والعمل مستمر لإنهاء الملف
13/02/2026 19:48:38
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الأمم المتحدة
مؤتمر صحفي
أفغانستان
عرفات
إيران
جنيف
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
12:28 | 2026-02-13
13/02/2026 12:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
12:07 | 2026-02-13
13/02/2026 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
Lebanon 24
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
10:40 | 2026-02-13
13/02/2026 10:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
10:09 | 2026-02-13
13/02/2026 10:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:28 | 2026-02-13
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
12:07 | 2026-02-13
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
11:00 | 2026-02-13
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
10:40 | 2026-02-13
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
10:09 | 2026-02-13
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
09:35 | 2026-02-13
الحزب القومي يفوز بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في بنغلادش
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24