إنجلترا.. القضاء يسجن رجلين لمحاولة هجوم على كنيس يهودي

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن رجلين، 37 و26 عاما، لإدانتهما بالتخطيط لقتل المئات في هجوم على الجالية في على غرار هجمات تنظيم داعش.وقال مسؤولو الادعاء، إن هذا المخطط كان من شأنه أن يكون أكثر إزهاقا للأرواح من واقعة إطلاق النار العشوائي في ديسمبر كانون الأول الماضي على شاطئ بوندي في سيدني، بحسب " ".وأُدين وليد السعداوي (38 عاما)، وعمار حسين (52 عاما)، بعد محاكمتهما في محكمة بريستون ، التي بدأت بعد أسبوع من هجوم دام آخر استهدف كنيسا يهوديا في مدينة المجاورة، شمال غربي البلاد.ووصف الادعاء الرجلين بأنهما من المتطرفين، وأنهما كانا يعتزمان استخدام أسلحة نارية آلية لقتل أكبر عدد ممكن من .وحكم القاضي مارك وول على السعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عاما، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عاما، قائلا: "كنتما قريبين جدًّا من أن تكونا على أتم استعداد لتنفيذ هذا المخطط".