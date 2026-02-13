تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إنجلترا.. القضاء يسجن رجلين لمحاولة هجوم على كنيس يهودي

Lebanon 24
13-02-2026 | 13:33
إنجلترا.. القضاء يسجن رجلين لمحاولة هجوم على كنيس يهودي
قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن رجلين، 37 و26 عاما، لإدانتهما بالتخطيط لقتل المئات في هجوم على الجالية اليهودية في إنجلترا على غرار هجمات تنظيم داعش. 

وقال مسؤولو الادعاء، إن هذا المخطط كان من شأنه أن يكون أكثر إزهاقا للأرواح من واقعة إطلاق النار العشوائي في ديسمبر كانون الأول الماضي على شاطئ بوندي في سيدني، بحسب "رويترز".

وأُدين وليد السعداوي (38 عاما)، وعمار حسين (52 عاما)، بعد محاكمتهما في محكمة بريستون كراون، التي بدأت بعد أسبوع من هجوم دام آخر استهدف كنيسا يهوديا في مدينة مانشستر المجاورة، شمال غربي البلاد. 

ووصف الادعاء الرجلين بأنهما من المتطرفين، وأنهما كانا يعتزمان استخدام أسلحة نارية آلية لقتل أكبر عدد ممكن من اليهود.

وحكم القاضي مارك وول على السعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عاما، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عاما، قائلا: "كنتما قريبين جدًّا من أن تكونا على أتم استعداد لتنفيذ هذا المخطط".
 
