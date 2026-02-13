تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
أميركا تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين بعد أكثر من 10 أعوام
Lebanon 24
13-02-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الأمن الداخلي
الأمريكية
كريستي نوم
، في بيان، اليوم الجمعة، إن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
أنهت وضع الحماية المؤقتة لليمن.
ولم يتضح حتى الآن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا القرار.
ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم وضع الحماية المؤقتة، من تعاني بلدانهم الأصلية كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية.
ويتيح للمهاجرين المؤهلين للحصول عليه تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وكانت
الولايات المتحدة
بدأت تطبيق وضع "الحماية المؤقتة من الترحيل" قبل أكثر من 10 أعوام.
