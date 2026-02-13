أميركا تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين بعد أكثر من 10 أعوام

قالت وزيرة الأمن الداخلي ، في بيان، اليوم الجمعة، إن أنهت وضع الحماية المؤقتة لليمن.



ولم يتضح حتى الآن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا القرار.



ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم وضع الحماية المؤقتة، من تعاني بلدانهم الأصلية كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية.



ويتيح للمهاجرين المؤهلين للحصول عليه تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.



وكانت بدأت تطبيق وضع "الحماية المؤقتة من الترحيل" قبل أكثر من 10 أعوام.



