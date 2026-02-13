تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
العراق.. الأمن الوطني يطيح بمسؤول تسليح داعش في الأنبار
Lebanon 24
13-02-2026
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
جهاز الأمن الوطني
العراقي
، اليوم الجمعة، الإطاحة بالمسؤول عن تسليح تنظيم "داعش" في
محافظة الأنبار
.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان لوكالة الأنباء
العراقية
(واع)، إن "عملية استخبارية دقيقة نفّذتها خلية
مكافحة الإرهاب
في صحراء الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُعرف بالمجهّز العام لتسليح كيان داعش الإرهابي، المدعو (أبو صايل)، وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزته".
وأوضح، أن "العملية جاءت نتيجة تحقيقات معمّقة مع قيادات إرهابية معتقلة مؤخرًا، قادت إلى كشف موقع كدس للعتاد وتعقّب شبكات الإسناد"، مؤكدًا "استمرار التحقيقات لتفكيك ما تبقّى من الخلايا الإرهابية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن جهاز الأمن العراقي، عن تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار، والقبض على عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش"، من بينهم ما يُعرف بـ"والي الأنبار".
