العراق.. الأمن الوطني يطيح بمسؤول تسليح داعش في الأنبار

أعلن ، اليوم الجمعة، الإطاحة بالمسؤول عن تسليح تنظيم "داعش" في .



وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان لوكالة الأنباء (واع)، إن "عملية استخبارية دقيقة نفّذتها خلية في صحراء الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُعرف بالمجهّز العام لتسليح كيان داعش الإرهابي، المدعو (أبو صايل)، وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزته".



وأوضح، أن "العملية جاءت نتيجة تحقيقات معمّقة مع قيادات إرهابية معتقلة مؤخرًا، قادت إلى كشف موقع كدس للعتاد وتعقّب شبكات الإسناد"، مؤكدًا "استمرار التحقيقات لتفكيك ما تبقّى من الخلايا الإرهابية".



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن جهاز الأمن العراقي، عن تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار، والقبض على عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش"، من بينهم ما يُعرف بـ"والي الأنبار".



