Advertisement

عربي-دولي

العراق.. الأمن الوطني يطيح بمسؤول تسليح داعش في الأنبار

Lebanon 24
13-02-2026 | 13:47
العراق.. الأمن الوطني يطيح بمسؤول تسليح داعش في الأنبار
العراق.. الأمن الوطني يطيح بمسؤول تسليح داعش في الأنبار photos 0
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بالمسؤول عن تسليح تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية استخبارية دقيقة نفّذتها خلية مكافحة الإرهاب في صحراء الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُعرف بالمجهّز العام لتسليح كيان داعش الإرهابي، المدعو (أبو صايل)، وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزته". 

وأوضح، أن "العملية جاءت نتيجة تحقيقات معمّقة مع قيادات إرهابية معتقلة مؤخرًا، قادت إلى كشف موقع كدس للعتاد وتعقّب شبكات الإسناد"، مؤكدًا "استمرار التحقيقات لتفكيك ما تبقّى من الخلايا الإرهابية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن جهاز الأمن العراقي، عن تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار، والقبض على عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش"، من بينهم ما يُعرف بـ"والي الأنبار".
العراق يعلن القبض على "والي داعش" في الأنبار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: مقتل عدد من عناصر داعش في قصف جوي بمنطقة سحول في محافظة الأنبار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: القبض على "والي الأنبار" بداعش وهو يرتدي حزاما ناسفا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية مشتركة بين العراق وسوريا تطيح بشبكة تهريب كبتاغون
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:44 | 2026-02-13
Lebanon24
16:37 | 2026-02-13
Lebanon24
16:31 | 2026-02-13
Lebanon24
16:17 | 2026-02-13
Lebanon24
16:12 | 2026-02-13
Lebanon24
16:00 | 2026-02-13
