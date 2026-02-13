تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ماكرون: لا سلام في أوكرانيا من دون أوروبا

Lebanon 24
13-02-2026 | 14:28
ماكرون: لا سلام في أوكرانيا من دون أوروبا
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من المفترض أن تحدد أوروبا قواعدها للتعايش مع روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بغية "الحد من خطر التصعيد".

وقال الرئيس الفرنسي في خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "على الأوروبيين البدء بهذا العمل، انطلاقا من تفكيرهم ومصالحهم الخاصة".

واقترح أن "يُطلق الأوروبيون سلسلة من المشاورات في شأن هذا الموضوع المهم".

ورأى أن على دول القارة العجوز "تطوير" ترسانتها الدفاعية بفاعلية، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة "الضربات الدقيقة" البعيدة المدى، إذا شاءت أن تكون في "موقع قوة" للتفاوض مع روسيا في المستقبل.

 وقال: لا سلام في أوكرانيا دون أوروبا

