ماكرون: لا سلام في أوكرانيا من دون أوروبا

رأى أنه من المفترض أن تحدد قواعدها للتعايش مع في حال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في ، بغية "الحد من خطر التصعيد".

وقال في خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "على البدء بهذا العمل، انطلاقا من تفكيرهم ومصالحهم الخاصة".

واقترح أن "يُطلق الأوروبيون سلسلة من المشاورات في شأن هذا الموضوع المهم".

ورأى أن على دول القارة العجوز "تطوير" ترسانتها الدفاعية بفاعلية، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة "الضربات الدقيقة" البعيدة المدى، إذا شاءت أن تكون في "موقع قوة" للتفاوض مع روسيا في .