البنتاغون يعزز أسطوله وإيران تحت المراقبة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن البنتاغون يستغل الوقت لاستكمال بناء الأسطول العسكري، في ظل التهديدات الإيرانية، فيما لم يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أمر توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات العسكرية التي تدرسها الإدارة تشمل اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية. كما أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، ضمن تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في ظل هذه التوترات.