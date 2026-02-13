البنتاغون يعزز أسطوله وإيران تحت المراقبة

ذكرت صحيفة تايمز نقلاً عن مسؤولين كبار في أن يستغل الوقت لاستكمال بناء الأسطول العسكري، في ظل التهديدات ، فيما لم يحسم الرئيس الأميركي بعد أمر توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات العسكرية التي تدرسها الإدارة تشمل اتخاذ إجراء ضد البرنامج وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية. كما أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، ضمن تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في ظل هذه التوترات.