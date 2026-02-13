تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أميركا تُرسل 6 أطنان من المعدات الطبية إلى فنزويلا
Lebanon 24
13-02-2026
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها أرسلت أكثر من 6 أطنان من "المعدات الطبية ذات الأولوية" إلى
فنزويلا
، لافتة إلى أنها "الدفعة الأولى المرسلة في إطار حملة كبيرة"، بحسب "فرانس برس".
وقالت
وزارة الخارجية الأمريكية
في بيان إن "هذه
المنتجات الصحية
الحيوية ستسهم في ضمان استقرار النظام الصحي
الفنزويلي
، وتلبية الاحتياجات الطبية الملحة والحد من الأمراض التي يمكن تجنبها وإنقاذ أرواح".
ويوم الخميس، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن العلاقة الحالية بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا "استثنائية".
وأضاف
ترامب
في منشور عبر منصته "
تروث سوشال
" أن
النفط
بدأ يتدفق على فنزويلا، كما لم تشهده منذ سنوات، وستساعد أموال النفط الشعب الفنزويلي إلى حد كبير.
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
