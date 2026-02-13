تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أميركا تُرسل 6 أطنان من المعدات الطبية إلى فنزويلا

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:12
أميركا تُرسل 6 أطنان من المعدات الطبية إلى فنزويلا
أعلنت الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها أرسلت أكثر من 6 أطنان من "المعدات الطبية ذات الأولوية" إلى فنزويلا، لافتة إلى أنها "الدفعة الأولى المرسلة في إطار حملة كبيرة"، بحسب "فرانس برس". 
 
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "هذه المنتجات الصحية الحيوية ستسهم في ضمان استقرار النظام الصحي الفنزويلي، وتلبية الاحتياجات الطبية الملحة والحد من الأمراض التي يمكن تجنبها وإنقاذ أرواح".


ويوم الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة وفنزويلا "استثنائية". 


وأضاف ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" أن النفط بدأ يتدفق على فنزويلا، كما لم تشهده منذ سنوات، وستساعد أموال النفط الشعب الفنزويلي إلى حد كبير. 
 
 
وزارة الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة

المنتجات الصحية

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

تروث سوشال

الأمريكية

الفنزويلي

