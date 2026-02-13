أميركا تُرسل 6 أطنان من المعدات الطبية إلى فنزويلا

أعلنت الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها أرسلت أكثر من 6 أطنان من "المعدات الطبية ذات الأولوية" إلى ، لافتة إلى أنها "الدفعة الأولى المرسلة في إطار حملة كبيرة"، بحسب "فرانس برس".



وقالت في بيان إن "هذه الحيوية ستسهم في ضمان استقرار النظام الصحي ، وتلبية الاحتياجات الطبية الملحة والحد من الأمراض التي يمكن تجنبها وإنقاذ أرواح".





ويوم الخميس، قال الرئيس الأميركي إن العلاقة الحالية بين وفنزويلا "استثنائية".





وأضاف في منشور عبر منصته " " أن بدأ يتدفق على فنزويلا، كما لم تشهده منذ سنوات، وستساعد أموال النفط الشعب الفنزويلي إلى حد كبير.