عربي-دولي

حادث بالقرب من قوس النصر في باريس…والشرطة تتحرك

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:44
حادث بالقرب من قوس النصر في باريس…والشرطة تتحرك
أفادت شرطة باريس أن رجلاً يحمل سكيناً حاول مهاجمة فرد أمن بالقرب من قوس النصر، ما ‌دفع شرطياً ‌آخر لإطلاق النار للسيطرة عليه.

وذكرت الشرطة أن الرجل نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم يصب الشرطي بأذى كما لم يصب أي ‌شخص ‌آخر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت شرطة باريس ‌أن الهجوم وقع ‌بالقرب من ضريح الجندي المجهول، حيث كان أفراد شرطة يعيدون إضاءة ‌الشعلة.

وقال مكتب المدعى العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، في بيان، إنه على علم بالوضع وفتح تحقيقاً في الحادث. ولم يتضح بعد سبب رد الفعل السريع من مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

