حادث بالقرب من قوس النصر في باريس…والشرطة تتحرك

أفادت شرطة أن رجلاً يحمل سكيناً حاول مهاجمة فرد أمن بالقرب من قوس النصر، ما ‌دفع شرطياً ‌آخر لإطلاق النار للسيطرة عليه.

وذكرت الشرطة أن الرجل نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم يصب الشرطي بأذى كما لم يصب أي ‌شخص ‌آخر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت شرطة باريس ‌أن الهجوم وقع ‌بالقرب من الجندي المجهول، حيث كان أفراد شرطة يعيدون إضاءة ‌الشعلة.

وقال مكتب المدعى العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، في بيان، إنه على علم بالوضع وفتح تحقيقاً في الحادث. ولم يتضح بعد سبب رد الفعل السريع من لمكافحة الإرهاب.