بعد حادث في مختبر بمصفاة نفط.. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"

طالبت بفحص كافة أسطوانات الأكسجين بمنشآتها وذكك بعد "حادث خطير" سبب حالة من الذعر في أنحاء البلاد.



وأعلن متحدث باسم الوزارة أمس الجمعة أن الحادث المذكور وقع في مختبر بمصفاة نفط في مدينة أشدود، حيث توفيت امرأتان بعد العثور عليهما فاقدتين للوعي، الأربعاء الماضي.



وتشير التقارير الأولية إلى وجود خلل في أسطوانات أكسجين استخدمتهما السيدتان، أثار مخاوف وزارة الصحة بشأن مواد سامة محتملة في الأسطوانات على مستوى البلاد.



وبحسب توجيهات الوزارة التي أوردتها صحيفة "جيروسالم بوست" ، يجب فحص جميع الأسطوانات وإخراج التالف منها من الخدمة.



كما تعمل منظمات الرعاية الصحية على فحص أسطوانات المرضى، الذين يخضعون للتنفس الاصطناعي المنزلي.

