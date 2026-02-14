تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبيل انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين إيران وأميركا.. شمخاني: برنامج صواريخنا خط أحمر

14-02-2026 | 02:49
قبيل انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين إيران وأميركا.. شمخاني: برنامج صواريخنا خط أحمر
جددت طهران التأكيد أن مسألة "الصواريخ البالستية" غير خاضعة للنقاش، وذلك قبيل انطلاق جولة ثانية من المحادثات المرتقبة بين إيران وأميركا في جنيف الثلاثاء المقبل. 

وأكد أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني أن " منظومة الصواريخ تقع ضمن إطار الخطوط الحمراء، وغير قابلة للتفاوض"، وفق ما نقلت وكالة فارس اليوم السبت.

واعتبر شمخاني أن "إسرائيل غير قادرة على اتخاذ أي إجراء دون دعم أميركي مباشر".

وكانت إيران أوضحت أكثر من مرة مؤخراً أن المفاوضات مع الجانب الأميركي تقتصر على الملف النووي حصراً.

كما اعتبرت أنه لا يمكن التفاوض على الصواريخ البالستية أو قدراتها الدفاعية، لافتة إلى أنها مسائل سيادية.
 
"رويترز": انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني: أمننا القومي خط أحمر وليس موضوعا لتغريدات مغامرة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: من المرجح انطلاق المحادثات بين واشنطن وطهران خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24

