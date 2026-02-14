قبيل انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين إيران وأميركا.. شمخاني: برنامج صواريخنا خط أحمر

جددت التأكيد أن مسألة "الصواريخ البالستية" غير خاضعة للنقاش، وذلك قبيل انطلاق جولة ثانية من المحادثات المرتقبة بين وأميركا في الثلاثاء المقبل.وأكد أمين أن " منظومة الصواريخ تقع ضمن إطار الخطوط الحمراء، وغير قابلة للتفاوض"، وفق ما نقلت اليوم السبت.واعتبر شمخاني أن " غير قادرة على اتخاذ أي إجراء دون دعم أميركي مباشر".وكانت إيران أوضحت أكثر من مرة مؤخراً أن المفاوضات مع الجانب الأميركي تقتصر على الملف حصراً.كما اعتبرت أنه لا يمكن التفاوض على الصواريخ البالستية أو قدراتها الدفاعية، لافتة إلى أنها مسائل سيادية.