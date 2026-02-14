السفير الأميركي لدى الناتو يغازل ميرتس.. هذا ما قاله

بعدما شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة تعزيز الشراكة والثقة مع رغم الخلافات، أعرب السفير الأميركي لدى (الناتو)، ماثيو ويتيكر، عن اعتقاده أن المستشار الألماني الحالي أفضل من رئيسة الحكومة السابقة أنجيلا ميركل (ينتمي كلاهما إلى الحزب المسيحي الديمقراطي). وقال في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "ميرتس مستشار أفضل من ميركل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"

فيما برر ويتيكر ذلك بأن الحكومة الألمانية في عهد ميركل كانت مؤيدة لبناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق من إلى ، في حين أن ميرتس يعارض الاعتماد على واردات والغاز من روسيا.



"زلة لسان"

كما أشاد السفير بميرتس لموافقته على المسار الرامي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء في الناتو.



فيما راح اسم ميركل يتردد فجأة على منصة يهيمن عليها مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر ميونخ مساء أمس بسبب زلة لسان.