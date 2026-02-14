تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
السفير الأميركي لدى الناتو يغازل ميرتس.. هذا ما قاله
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة تعزيز الشراكة والثقة مع
الولايات المتحدة
رغم الخلافات، أعرب السفير الأميركي لدى
حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، ماثيو ويتيكر، عن اعتقاده أن المستشار الألماني الحالي أفضل من رئيسة الحكومة
الألمانية
السابقة أنجيلا ميركل (ينتمي كلاهما إلى الحزب المسيحي الديمقراطي). وقال في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "ميرتس مستشار أفضل من ميركل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"
فيما برر ويتيكر ذلك بأن الحكومة الألمانية في عهد ميركل كانت مؤيدة لبناء خط أنابيب
الغاز
"نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق من
روسيا
إلى
ألمانيا
، في حين أن ميرتس يعارض الاعتماد على واردات
النفط
والغاز من روسيا.
"زلة لسان"
كما أشاد السفير بميرتس لموافقته على المسار الرامي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء
الأوروبيين
في الناتو.
فيما راح اسم ميركل يتردد فجأة على منصة يهيمن عليها مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر ميونخ مساء أمس بسبب زلة لسان.
