تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السفير الأميركي لدى الناتو يغازل ميرتس.. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-02-2026 | 02:58
A-
A+
السفير الأميركي لدى الناتو يغازل ميرتس.. هذا ما قاله
السفير الأميركي لدى الناتو يغازل ميرتس.. هذا ما قاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعدما شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة تعزيز الشراكة والثقة مع الولايات المتحدة رغم الخلافات، أعرب السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتيكر، عن اعتقاده أن المستشار الألماني الحالي أفضل من رئيسة الحكومة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل (ينتمي كلاهما إلى الحزب المسيحي الديمقراطي). وقال في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "ميرتس مستشار أفضل من ميركل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"
فيما برر ويتيكر ذلك بأن الحكومة الألمانية في عهد ميركل كانت مؤيدة لبناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، في حين أن ميرتس يعارض الاعتماد على واردات النفط والغاز من روسيا.

"زلة لسان"
كما أشاد السفير بميرتس لموافقته على المسار الرامي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء الأوروبيين في الناتو.

فيما راح اسم ميركل يتردد فجأة على منصة يهيمن عليها مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر ميونخ مساء أمس بسبب زلة لسان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه وزير الطاقة مع السفير الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: ترامب لن يسمح لإيران بخداعه أو كسب الوقت
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى اليمن: واشنطن تدعم مسارات الاستقرار وتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الديمقراطي

الأوروبيين

الألمانية

الأوروبي

ديمقراطي

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-02-14
Lebanon24
04:27 | 2026-02-14
Lebanon24
04:00 | 2026-02-14
Lebanon24
03:47 | 2026-02-14
Lebanon24
03:38 | 2026-02-14
Lebanon24
03:30 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24