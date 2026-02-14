حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها

كشف مسؤول رفيع في عن "شروط الحركة" لقبول قوات أجنبية داخل غزة، وذلك بعد إعلان استعداداتها للمساهمة بقوات لمهمة حفظ السلام الجديدة في القطاع.



وقال المتحدث باسم حماس لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "ليس لدينا أي اعتراض على وصول القوات الدولية إلى ، شريطة أن تعمل كقوة عازلة بين الجانبين على طول الحدود، وألا يكون لها أي تدخل في ، سواء المدنية أو الأمنية أو السياسية".



وأضاف نعيم: "أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية غير مقبول. وإذا تدخلت هذه القوات فسينظر إليها بلا شك كبديل للاحتلال".



واستطرد نعيم: "المشاركة في هذه القوات قرار يخص الدول المعنية وليس لنا. ومع ذلك فإن موقفنا تجاه محكوم بما ذكرناه آنفا: دور هذه القوات يقتصر على الفصل بين الأطراف، والحفاظ على وقف إطلاق النار، ومنع عودة الحرب، والامتناع عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، سواء كانت مدنية أو سياسية أو أمنية".



وتابع: "اتفقت جميع الفصائل الفلسطينية على هذا الموقف في اجتماعات عدة عقدت في أوقات مختلفة".



وقبل أيام، كانت إندونيسيا أول دولة تعلن صراحة استعداداتها لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى قطاع غزة، ضمن مهمة حفظ السلام.











