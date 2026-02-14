تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها

Lebanon 24
14-02-2026 | 03:38
حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها
حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها photos 0
كشف مسؤول رفيع في حماس عن "شروط الحركة" لقبول قوات أجنبية داخل غزة، وذلك بعد إعلان إندونيسيا استعداداتها للمساهمة بقوات لمهمة حفظ السلام الجديدة في القطاع. 

وقال باسم نعيم المتحدث باسم حماس لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "ليس لدينا أي اعتراض على وصول القوات الدولية إلى قطاع غزة، شريطة أن تعمل كقوة عازلة بين الجانبين على طول الحدود، وألا يكون لها أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، سواء المدنية أو الأمنية أو السياسية".

وأضاف نعيم: "أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية غير مقبول. وإذا تدخلت هذه القوات فسينظر إليها الفلسطينيون بلا شك كبديل للاحتلال".

واستطرد نعيم: "المشاركة في هذه القوات قرار يخص الدول المعنية وليس لنا. ومع ذلك فإن موقفنا تجاه أي دولة محكوم بما ذكرناه آنفا: دور هذه القوات يقتصر على الفصل بين الأطراف، والحفاظ على وقف إطلاق النار، ومنع عودة الحرب، والامتناع عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، سواء كانت مدنية أو سياسية أو أمنية".

وتابع: "اتفقت جميع الفصائل الفلسطينية على هذا الموقف في اجتماعات عدة عقدت في أوقات مختلفة".

وقبل أيام، كانت إندونيسيا أول دولة تعلن صراحة استعداداتها لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى قطاع غزة، ضمن مهمة حفظ السلام.




