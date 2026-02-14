تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وفق الاتفاق مع الحكومة.. قسد تستمر بالانسحاب من عدد من المدن السورية

Lebanon 24
14-02-2026 | 03:47
وفق الاتفاق مع الحكومة.. قسد تستمر بالانسحاب من عدد من المدن السورية
تزامن لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبيل دخولهما معاً للاجتماع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، بتطورات ميدانية.
فقد انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الجمعة، بعناصرها وآلياتها العسكرية الثقيلة من ريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأعادت انتشارها داخل قواعد عسكرية، بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية.

كما بدأت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد "الأسايش"، بالانتشار في المنطقة لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة.

وأظهرت فيديوهات عملية الانسحاب، بما في ذلك عربات "همر"، وآليات مدرعة، وشاحنات مزوّدة برشاشات ثقيلة تحمل رايات وحدات حماية الشعب (YPG)، المكوّن الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهي تنقل المقاتلين خارج المنطقة.

في حين ظهرت أرتال تابعة لقوى الأسايش وهي تدخل لتسلّم المهام الأمنية.

3 ألوية لحماية الحدود
بدوره، أفاد قائد في قوى الأسايش، أحمد محمد، أنه وبموجب الاتفاق مع الحكومة السورية، خصصت قوات سوريا الديمقراطية 3 ألوية حصراً لمهام حماية الحدود.

وأضاف أن الأسايش أصبحت مسؤولة عن تأمين المدن والمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أنه لن يُسمح لأي قوة أخرى بتولي هذا الدور، خصوصا وأن هذا منصوص عليه بشكل واضح في الاتفاق مع دمشق، وفقا لموقع "Viory".
مواضيع ذات صلة
مصدر قيادي في قسد: الاتفاق مع الحكومة لا يشمل الانسحاب من أي بلدة في الرقة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: قواتنا بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقا للاتفاق بين الحكومة وقسد
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يبدأ انسحابه من محيط الحسكة بموجب الاتفاق مع "قسد"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: الاتفاق مع "قسد" في الحسكة يشمل الانسحاب من المناطق المدنية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24

