غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"

دعا بضرورة وقف حرب بشكل فوري.

وفي افتتاح القمة السنوية رقم 39 للاتحاد الإفريقي المقامة في أديس أبابا، السبت، قال إنه "يجب تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في السودان"، التي تشهد حربا منذ نيسان 2023.



وأكد أن "عملت على إسكات البنادق في الدول الإفريقية وتحقيق انتقالات سلمية".



كما طالب للأمم المتحدة بإعطاء مقعد دائم لإفريقيا في .