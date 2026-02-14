تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:29
وفي افتتاح القمة السنوية رقم 39 للاتحاد الإفريقي المقامة في أديس أبابا، السبت، قال غوتيريس إنه "يجب تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في السودان"، التي تشهد حربا منذ نيسان 2023.

وأكد أن الأمم المتحدة "عملت على إسكات البنادق في الدول الإفريقية وتحقيق انتقالات سلمية".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعطاء مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان ودخول وكالات الإغاثة دون عراقيل
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات أميركية فرنسية حول وقف إطلاق النار في السودان وغزة وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

غوتيريس

غوتيريش

Lebanon24
07:00 | 2026-02-14
Lebanon24
06:26 | 2026-02-14
Lebanon24
06:24 | 2026-02-14
Lebanon24
05:40 | 2026-02-14
Lebanon24
05:30 | 2026-02-14
Lebanon24
05:10 | 2026-02-14
