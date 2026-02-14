تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
فون دير لاين من ميونيخ: الدفاع المشترك التزام لا خيار
Lebanon 24
14-02-2026
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
حثت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير
لاين في مؤتمر
ميونيخ
للأمن،
الاتحاد الأوروبي
على تفعيل ميثاق الدفاع المشترك المنصوص عليه في معاهدة التأسيس.
وفي كلمة ألقتها في المؤتمر، قالت وذكرت
فون دير لاين
إن "الدفاع المشترك ليس مهمة اختيارية للاتحاد
الأوروبي
. إنه
التزام
منصوص عليه في معاهدتنا".
وأضافت "التزامنا الجماعي هو أن نقف إلى جانب بعضنا البعض في حالة التعرض للعدوان، أو بعبارة بسيطة: واحد للجميع والجميع للواحد. وهذا هو معنى
أوروبا
".
