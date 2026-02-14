فون دير لاين من ميونيخ: الدفاع المشترك التزام لا خيار

حثت رئيسة لاين في مؤتمر للأمن، على تفعيل ميثاق الدفاع المشترك المنصوص عليه في معاهدة التأسيس.وفي كلمة ألقتها في المؤتمر، قالت وذكرت إن "الدفاع المشترك ليس مهمة اختيارية للاتحاد . إنه منصوص عليه في معاهدتنا".وأضافت "التزامنا الجماعي هو أن نقف إلى جانب بعضنا البعض في حالة التعرض للعدوان، أو بعبارة بسيطة: واحد للجميع والجميع للواحد. وهذا هو معنى ".