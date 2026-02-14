تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يصف سجن عوفر بأنه "تحول إلى سجن حقيقي" وسط انتقادات لحقوق السجناء

Lebanon 24
14-02-2026 | 06:24
A-
A+

بن غفير يصف سجن عوفر بأنه تحول إلى سجن حقيقي وسط انتقادات لحقوق السجناء
بن غفير يصف سجن عوفر بأنه تحول إلى سجن حقيقي وسط انتقادات لحقوق السجناء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استبق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حلول شهر رمضان، بجولة في "سجن عوفر" الذي يضم آلاف السجناء الفلسطينيين، رافقه فيها مفوض عام الشرطة، كوبي يعقوبي.

ورصدت القناة الإسرائيلية السابعة تجول بن غفير في أروقة السجن، ووقوفه على أوضاع السجناء الفلسطينيين، ومحاولته إضفاء زخم على الزيارة عبر اصطحاب عدد من عائلات قتلى جنود الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للقناة العبرية، تباهى بن غفير بالأوضاع المتردية للسجناء الفلسطينيين في معتقل عوفر. وقال: "إنه لمن دواعي الفخر أن أرى أحط السجناء في هذا الوضع، بعد تشديد ظروف الاعتقال التي فرضتها إسرائيل على مختلف السجون".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري تحول سجن عوفر وغيره من السجون في إسرائيل من فندق شامل الخدمات إلى سجن حقيقي"، بحسب تعبيره.

ورافق بن غفير خلال الجولة عدد من عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى منتدى، يطلق عليه في إسرائيل "اختر الحياة".

واستمع هؤلاء إلى عرض موجز من إدارة السجن حول ما وصفته بـ"إنهاء الظروف التي كان يتمتع بها الإرهابيون في الماضي، والانتقال إلى الحد الأدنى من المعايير فقط"، وفق تعبير القناة.

واعتبر هرتزل حجاج، والد الملازم الإسرائيلي القتيل شير حجاج، تشديد ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين "حلمًا تحقق"، ووجه حديثه للوزير الإسرائيلي المتطرف: "سياستكم هنا أنقذت مئات الآلاف من الناس، لأنها رادعة، وتضمن عدم تكرار هجمات جديدة على إسرائيل".

وجاء ذلك رغم تحذيرات حتى من داخل إسرائيل، تؤكد تردي أوضاع السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ووصل الأمر حد تحذير مصلحة السجون الإسرائيلية ذاتها من كارثة أمنية وشيكة نتيجة "حالة اليأس"، التي آلت إليها أوضاع السجناء الفلسطينيين.

ووفقًا لقناة "آي 24" العبرية، استعرض مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي تحذيراته أمام لجنة الأمن القومي البرلمانية.

وأشار إلى أن "حالة الأقسام الأمنية في السجون، تؤكد تحولًا مفصليًا عند مقارنة الماضي بالحاضر، وهو ما يحرك دوافع حدث أمني خطير".

وتعبيرًا عن الحالة المتردية داخل السجون، أشار المسؤول الأمني في تقريره إلى اكتظاظ الزنزانات بعدد غير مسبوق من السجناء الفلسطينيين، مؤكدًا تفاقم الظاهرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وبحسب لغة الأرقام التي ساقها يعقوبي في تقريره، بلغ عدد السجناء الفلسطينيين حاليًا 22,573 سجينًا، منهم 13,343 سجينًا جنائيًا و9,230 سجينًا أمنيًا.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفع عدد السجناء بنحو 2,300 سجين، ليصل إجمالي الزيادة منذ عام 2021 إلى 3,400 سجين.

وأضاف: "نعمل منذ عامين على تأهيل مصلحة السجون لليوم الذي تشتعل فيه الأقسام، ونستعد لاحتمال مواجهة واسعة النطاق مع السجناء". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هروب معتقلين من سجن تحت سيطرة "قسد" في حلب وسط تصعيد عسكري
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاج صامت داخل سجن المحكومين: سجناء مستمرون بالاضراب عن الطعام
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع السورية تنفي بيان القوات الكردية عن هجوم على سجن يؤوي سجناء من داعش
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن القومي

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

البرلمان

برلماني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-14
Lebanon24
06:26 | 2026-02-14
Lebanon24
05:40 | 2026-02-14
Lebanon24
05:30 | 2026-02-14
Lebanon24
05:10 | 2026-02-14
Lebanon24
04:51 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24