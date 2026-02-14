بن غفير يصف سجن عوفر بأنه "تحول إلى سجن حقيقي" وسط انتقادات لحقوق السجناء

استبق وزير إيتمار بن غفير حلول شهر ، بجولة في "سجن عوفر" الذي يضم آلاف السجناء ، رافقه فيها مفوض عام الشرطة، كوبي يعقوبي.



ورصدت القناة السابعة تجول بن غفير في أروقة السجن، ووقوفه على أوضاع السجناء الفلسطينيين، ومحاولته إضفاء زخم على الزيارة عبر اصطحاب عدد من عائلات قتلى جنود الجيش .



ووفقًا للقناة العبرية، تباهى بن غفير بالأوضاع المتردية للسجناء الفلسطينيين في معتقل عوفر. وقال: "إنه لمن دواعي الفخر أن أرى أحط السجناء في هذا الوضع، بعد تشديد ظروف الاعتقال التي فرضتها على مختلف السجون".



وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري تحول سجن عوفر وغيره من السجون من فندق شامل الخدمات إلى سجن حقيقي"، بحسب تعبيره.



ورافق بن غفير خلال الجولة عدد من عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى منتدى، يطلق عليه في إسرائيل "اختر الحياة".



واستمع هؤلاء إلى عرض موجز من إدارة السجن حول ما وصفته بـ"إنهاء الظروف التي كان يتمتع بها الإرهابيون في الماضي، والانتقال إلى الحد الأدنى من المعايير فقط"، وفق تعبير القناة.



واعتبر هرتزل حجاج، والد الملازم الإسرائيلي القتيل شير حجاج، تشديد ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين "حلمًا تحقق"، ووجه حديثه للوزير الإسرائيلي المتطرف: "سياستكم هنا أنقذت مئات الآلاف من الناس، لأنها رادعة، وتضمن عدم تكرار هجمات جديدة على إسرائيل".



وجاء ذلك رغم تحذيرات حتى من داخل إسرائيل، تؤكد تردي أوضاع السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ووصل الأمر حد تحذير مصلحة السجون الإسرائيلية ذاتها من كارثة أمنية وشيكة نتيجة "حالة اليأس"، التي آلت إليها أوضاع السجناء الفلسطينيين.



ووفقًا لقناة "آي 24" العبرية، استعرض مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي تحذيراته أمام لجنة الأمن القومي البرلمانية.



وأشار إلى أن "حالة الأقسام الأمنية في السجون، تؤكد تحولًا مفصليًا عند مقارنة الماضي بالحاضر، وهو ما يحرك دوافع حدث أمني خطير".



وتعبيرًا عن الحالة المتردية داخل السجون، أشار المسؤول الأمني في تقريره إلى اكتظاظ الزنزانات بعدد غير مسبوق من السجناء الفلسطينيين، مؤكدًا تفاقم الظاهرة منذ 7 تشرين الأول 2023.



وبحسب لغة الأرقام التي ساقها يعقوبي في تقريره، بلغ عدد السجناء الفلسطينيين حاليًا 22,573 سجينًا، منهم 13,343 سجينًا جنائيًا و9,230 سجينًا أمنيًا.



ومنذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفع عدد السجناء بنحو 2,300 سجين، ليصل إجمالي الزيادة منذ عام 2021 إلى 3,400 سجين.



وأضاف: "نعمل منذ عامين على تأهيل مصلحة السجون لليوم الذي تشتعل فيه الأقسام، ونستعد لاحتمال مواجهة واسعة النطاق مع السجناء".



Advertisement