الشيباني يناقش محاسبة "بشار الأسد" مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية!

عربي-دولي
Lebanon 24
14-02-2026
|
06:26
أفادت وسائل إعلام محلية بأن
وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني عقد اجتماعًا مع رئيسة
المحكمة الجنائية الدولية
توموكو أكاني، اليوم السبت، على هامش مشاركته على رأس وفد سوري في
مؤتمر ميونيخ للأمن
في
ألمانيا
.
وأكدت معلومات أن الاجتماع تناول ملفات "العدالة الانتقالية" وسبل "محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفي مقدمتهم الرئيس السابق
بشار الأسد
وعدد من رموز نظامه".
وأشارت قناة "الإخبارية"
السورية
إلى أن اللقاء يُعد الأول من نوعه بين الجانبين.
