روبيو: ترامب مستعد للقاء المرشد الإيراني خامنئي لحل الأزمات

قال الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس الأميركي "مستعد للقاء أي شخص كان"، حتى لو كان المرشد ، وذلك في ذروة الأزمة بين البلدين.



وأوضح روبيو في مقابلة مع " "، السبت: "بصراحة أنا واثق تماما من القول إنه لو أعلن المرشد الإيراني غدا رغبته في لقاء ، فإنه سيوافق على لقائه".



وتابع الوزير الأميركي: "ليس لأن ترامب يتفق مع المرشد، بل لأنه يرى أن هذه هي الطريقة لحل المشكلات في العالم".



وقال روبيو إن الرئيس الأميركي "لا يعتبر أن مجرد اللقاء يعد تنازلا".



وأضاف: "بالمثل يعتزم الرئيس السفر إلى ، وقد التقى بالفعل مرة واحدة ".



وتأتي تصريحات روبيو وسط ترقب لعقد جولة ثانية من المحادثات بين وإيران في ، الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع نشوب حرب.





