روبيو: ترامب مستعد للقاء المرشد الإيراني خامنئي لحل الأزمات

قال وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
"مستعد للقاء أي شخص كان"، حتى لو كان المرشد الإيراني علي خامنئي
، وذلك في ذروة الأزمة بين البلدين.
وأوضح روبيو في مقابلة مع "بلومبرغ
"، السبت: "بصراحة أنا واثق تماما من القول إنه لو أعلن المرشد الإيراني غدا رغبته في لقاء ترامب
، فإنه سيوافق على لقائه".
وتابع الوزير الأميركي: "ليس لأن ترامب يتفق مع المرشد، بل لأنه يرى أن هذه هي الطريقة لحل المشكلات في العالم".
وقال روبيو إن الرئيس الأميركي "لا يعتبر أن مجرد اللقاء يعد تنازلا".
وأضاف: "بالمثل يعتزم الرئيس السفر إلى بكين
، وقد التقى بالفعل مرة واحدة الرئيس الصيني شي جين بينغ
".
وتأتي تصريحات روبيو وسط ترقب لعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة
وإيران في جنيف
، الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع نشوب حرب.