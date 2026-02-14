تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة
Lebanon 24
14-02-2026
|
09:35
الشيخ محمد بن زايد
آل
نهيان
رئيس
دولة الإمارات
مع الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر، السبت، في أبوظبي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من
القضايا
والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة
الشرق الأوسط
والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما
القاعدة
الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.
وقد غادر الشيخ
تميم بن حمد آل
ثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان
الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار البطين في أبوظبي وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
