عربي-دولي

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة

Lebanon 24
14-02-2026 | 09:35
الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، السبت، في أبوظبي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما القاعدة الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.

 وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار البطين في أبوظبي وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ السلام والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: ملتزمون بكل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يؤكد لرئيس الوزراء البريطاني أهمية تعزيز العلاقات بينهما
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية الإمارات ومصر يؤكدان أهمية العمل الجماعي لتجنب اتساع رقعة التوتر في المنطقة ودعم المساعي للتهدئة وتهيئة المناخ للحلول السياسية والدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

تميم بن حمد آل ثاني

الشيخ محمد بن زايد

تميم بن حمد آل

دولة الإمارات

الشرق الأوسط

الشيخ محمد

دبلوماسي

