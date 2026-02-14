الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة

بحث آل رئيس مع الشيخ أمير دولة قطر، السبت، في أبوظبي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.وقد غادر الشيخ ثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار البطين في أبوظبي وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.