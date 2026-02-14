خمس دول أوروبية تتهم روسيا بتسميم أليكسي نافالني

اتهمت 5 دول أوروبية، بينها ، وفرنسا، وألمانيا، السبت، بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه، العام 2024، عبر استخدام "مادة سامة نادرة"، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وقالت في بيان مشترك مع السويد وفرنسا وهولندا وألمانيا، قبيل الذكرى السنوية الثانية لوفاة نافالني، المعارض الأبرز للرئيس الروسي ، "نعلم أن الدولة الروسية استخدمت هذا السم القاتل لاستهداف نافالني خوفاً من معارضته".وأفادت بريطانيا بأنها أبلغت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية باستخدام روسيا لهذا السم، وفق ما أوردته "فرانس برس".وتوفي أليكسي نافالني الذي كان ناشطاً في مناهضة الفساد والخصم الأول لفلاديمير ، في شباط 2024، في ظروف غامضة في سجن بالقطب .وأكدت أرملته يوليا نافالنايا، التي تولت قيادة حركته، في أيلول/سبتمبر الفائت، أن زوجها تعرّض للتسميم، مستندة إلى تحاليل أجرتها مختبرات غربية.