عربي-دولي

خمس دول أوروبية تتهم روسيا بتسميم أليكسي نافالني

Lebanon 24
14-02-2026 | 10:19
خمس دول أوروبية تتهم روسيا بتسميم أليكسي نافالني
اتهمت 5 دول أوروبية، بينها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، السبت، روسيا بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه، العام 2024، عبر استخدام "مادة سامة نادرة"، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع السويد وفرنسا وهولندا وألمانيا، قبيل الذكرى السنوية الثانية لوفاة نافالني، المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نعلم أن الدولة الروسية استخدمت هذا السم القاتل لاستهداف نافالني خوفاً من معارضته".

وأفادت بريطانيا بأنها أبلغت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية باستخدام روسيا لهذا السم، وفق ما أوردته "فرانس برس".

وتوفي أليكسي نافالني الذي كان ناشطاً في مناهضة الفساد والخصم الأول لفلاديمير بوتين، في شباط 2024، في ظروف غامضة في سجن بالقطب الشمالي.

وأكدت أرملته يوليا نافالنايا، التي تولت قيادة حركته، في أيلول/سبتمبر الفائت، أن زوجها تعرّض للتسميم، مستندة إلى تحاليل أجرتها مختبرات غربية.

 
