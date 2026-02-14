تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الشيباني: إعادة الإعمار أكبر تحدٍ أمام الحكومة السورية
Lebanon 24
14-02-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
في مقابلة مع "
سكاي نيوز
عربية" إن أكبر تحد تواجهه الحكومة
السورية
يتمثل في ملف
إعادة الإعمار
.
وأضاف
الشيباني
: "بكلمة واحدة، أكبر تحد يواجه السوريين اليوم هو (إعادة الإعمار)، ولهذا تعتبره الحكومة أولوية قصوى" .
وأشار إلى أن
سوريا
لديها "نحو أربعة ملايين منزل مدمر"، وأن "مدنا كاملة قصفت"، مؤكدا أن عام 2026 سيشهد انطلاق "عملية تنمية اقتصادية حقيقية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمّرة".
وأوضح أن
دمشق
نجحت في جلب ما يقارب 60 مليار دولار عبر مذكرات تفاهم وعقود تم توقيعها خلال الفترة الماضية.
