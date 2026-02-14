تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الشيباني: إعادة الإعمار أكبر تحدٍ أمام الحكومة السورية

Lebanon 24
14-02-2026 | 10:40
الشيباني: إعادة الإعمار أكبر تحدٍ أمام الحكومة السورية
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن أكبر تحد تواجهه الحكومة السورية يتمثل في ملف إعادة الإعمار.

وأضاف الشيباني: "بكلمة واحدة، أكبر تحد يواجه السوريين اليوم هو (إعادة الإعمار)، ولهذا تعتبره الحكومة أولوية قصوى" .

وأشار إلى أن سوريا لديها  "نحو أربعة ملايين منزل مدمر"، وأن "مدنا كاملة قصفت"، مؤكدا أن عام 2026 سيشهد انطلاق "عملية تنمية اقتصادية حقيقية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمّرة".

وأوضح أن دمشق نجحت في جلب ما يقارب 60 مليار دولار عبر مذكرات تفاهم وعقود تم توقيعها خلال الفترة الماضية.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لسكاي نيوز عربية: أكبر تحدٍّ في سوريا هو بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا وإطلاق التنمية والاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: لقاء الشيباني وبارزاني ناقش الوضع الاقتصادي السوري وملف إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: الحكومة السورية ستضمن أكبر قدر من التشارك فيها بصنع القرار
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: اعادة الاعمار يقع على عاتق الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية السوري

أسعد الشيباني

وزير الخارجية

إعادة الإعمار

سكاي نيوز

سعد الشيب

سكاي نيو

الشيباني

