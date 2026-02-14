الشيباني: إعادة الإعمار أكبر تحدٍ أمام الحكومة السورية

قال في مقابلة مع " عربية" إن أكبر تحد تواجهه الحكومة يتمثل في ملف .



وأضاف : "بكلمة واحدة، أكبر تحد يواجه السوريين اليوم هو (إعادة الإعمار)، ولهذا تعتبره الحكومة أولوية قصوى" .



وأشار إلى أن لديها "نحو أربعة ملايين منزل مدمر"، وأن "مدنا كاملة قصفت"، مؤكدا أن عام 2026 سيشهد انطلاق "عملية تنمية اقتصادية حقيقية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمّرة".



وأوضح أن نجحت في جلب ما يقارب 60 مليار دولار عبر مذكرات تفاهم وعقود تم توقيعها خلال الفترة الماضية.

