لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ترامب يضع جميع الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بإيران
Lebanon 24
14-02-2026
|
13:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة
رويترز
نقلاً عن
البيت الأبيض
بشأن
إيران
، أن الرئيس
دونالد ترمب
يتخذ القرار النهائي بناءً على ما هو أفضل للولايات المتحدة وأمنها القومي، ويضع جميع الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بإيران.
