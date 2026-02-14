تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أمير قطر يوزّع الجوائز على الفائزين بمهرجان «سيف الشيخ تميم»

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:00
أمير قطر يوزّع الجوائز على الفائزين بمهرجان «سيف الشيخ تميم»
توّج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الفرسان السعوديين في منافسات قفز الحواجز خلال ختام مهرجان «سيف الشيخ تميم» للفروسية، الذي أُقيم على مضمار الريان بنادي قطر للسباق والفروسية، قبل أن يسلم الجوائز لبقية الفرسان من مختلف الدول، في مشهد يعكس المكانة الدولية للبطولة وحجم المشاركة الخليجية والعالمية فيها.

وسلّم الأمير السيف الذهبي للفائزين، حيث نال الفارس السعودي عبد الله الشربتلي المركز الأول، فيما جاء مواطنه خالد المبطي ثانياً، والفارس البلجيكي بييتر ديفوس ثالثاً، مؤكدين حضور الفرسان السعوديين اللافت في واحدة من أبرز المحطات الفروسية الإقليمية.

كما توّج الشيخ تميم الفائزين بجوائز الخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة في مختلف الأشواط، حيث تم تسليم السيف الذهبي والخطوات المخصصة للفائزين نيابة عن مزرعة «وذنان ريسنغ» و«الوسمية»، إضافةً إلى منح جوائز لشوط «السابق» التراثي ومسابقة الترويض، تقديراً للأداء المميز للفائزين من فرسان وفارسات.

وشهد ختام المهرجان حضور عدد من الأمراء وجمهور كبير من محبي رياضة الفروسية، حيث جسّد الحدث مكانة الفروسية في المشهد الرياضي الخليجي، ورسّخ حضورها كإرث متجدد يجمع بين التنافس والهوية والتقاليد.

 
