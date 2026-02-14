تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هذا ما يدور في فلك ترامب ونتانياهو حول إيران

Lebanon 24
14-02-2026 | 15:46
هذا ما يدور في فلك ترامب ونتانياهو حول إيران
ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولَين أميركيَّين، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتفقا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، على أنّ الولايات المتحدة ستزيد الضّغط الاقتصادي على إيران، وخاصّةً فيما يتعلّق بمبيعات النّفط الإيراني إلى الصين، كما اتفقا على أنّ الهدف النّهائي هو إيران بلا قدرة على امتلاك سلاح نووي".

وأفاد المسؤولان بأنّ "حملة الضّغط القصوى ستجري بالتزامن مع المحادثات النّوويّة مع إيران، والحشد العسكري المستمر في الشرق الأوسط، تحسّبًا لضربات محتمَلة في حال فشل الدّبلوماسيّة".

وكشف مسؤول أميركي للموقع، أنّ "ترامب أبلغ نتانياهو أنّه يعتقد أنّ هناك فرصةً للتوصّل إلى اتفاق مع إيران"، لافتًا إلى أنّ "نتانياهو قال لترامب إنّ إبرام صفقة جيدة مستحيل، وطهران لن تلتزم حتى لو وقّعت على اتفاق". وذكر أنّ "المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا ترامب أنّ التاريخ يُظهر أنّ اتفاقًا جيّدًا مع إيران صعب، إن لم يكن مستحيلًا، وأنّهما سيواصلان المفاوضات مع التمسّك بموقف صارم".

مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تعلن: هذا ما قرره ترامب بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب حول إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنحصل على أرقام دقيقة حول القتلى في تظاهرات إيران قريباً
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

Lebanon24
23:33 | 2026-02-14
Lebanon24
23:26 | 2026-02-14
Lebanon24
23:18 | 2026-02-14
Lebanon24
23:15 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:45 | 2026-02-14
