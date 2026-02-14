هذا ما يدور في فلك ترامب ونتانياهو حول إيران

ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولَين أميركيَّين، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتفقا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، على أنّ الولايات المتحدة ستزيد الضّغط الاقتصادي على إيران، وخاصّةً فيما يتعلّق بمبيعات النّفط الإيراني إلى الصين، كما اتفقا على أنّ الهدف النّهائي هو إيران بلا قدرة على امتلاك سلاح نووي".
وأفاد المسؤولان بأنّ "حملة الضّغط القصوى ستجري بالتزامن مع المحادثات النّوويّة مع إيران، والحشد العسكري المستمر في الشرق الأوسط، تحسّبًا لضربات محتمَلة في حال فشل الدّبلوماسيّة".
وكشف مسؤول أميركي للموقع، أنّ "ترامب أبلغ نتانياهو أنّه يعتقد أنّ هناك فرصةً للتوصّل إلى اتفاق مع إيران"، لافتًا إلى أنّ "نتانياهو قال لترامب إنّ إبرام صفقة جيدة مستحيل، وطهران لن تلتزم حتى لو وقّعت على اتفاق". وذكر أنّ "المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا ترامب أنّ التاريخ يُظهر أنّ اتفاقًا جيّدًا مع إيران صعب، إن لم يكن مستحيلًا، وأنّهما سيواصلان المفاوضات مع التمسّك بموقف صارم".