مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟

نشر موقع "arabnews" مقالاً كتبه جيسون د. غرينبلات مبعوث لشؤون في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأولى، شارحاً المسار الذي يسلكهُ في التفاوض، لاسيما مع .



في مقاله الذي ترجمهُ "لبنان24"، يقول غرينبلات إنه "لا يعرف ماذا يدور في ذهن ترامب، كما أنه ما من أحدٍ يستطيع معرفة ذلك إلا هو نفسه"، وقال: "هذا الأمرُ مقصود فكشف استراتيجيته سيُفقده نفوذه، ويُزيل عنصر المفاجأة".





ورأى غرينبلات أنَّ "الغموض الاستراتيجي ليس ارتباكاً، بل هو قوة"، وقال: "أمضيتُ أكثر من 20 عاماً في العمل على العديد من أكبر صفقات ترامب التجارية، و 3 سنوات كمبعوثٍ للشرق الأوسط في البيت الأبيض، وكثيراً ما يسألني الناس عن رأيي في موقف ترامب من إيران. مع هذا، لم يتوقف هاتفي عن الرنين منذ اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، ولذلك إليكم تقييمي".





وأكمل: "توقع الكثيرون أن ترامب سيتخذ إجراءً سريعاً، أما أنا فلم أتوقع ذلك. قبل أسابيع، كتبت أنه سيختبر أولاً ما إذا كانت الدبلوماسية مجدية - دبلوماسية حقيقية، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. إننا لا نريد اتفاقية أخرى على غرار خطة العمل الشاملة المشتركة، مليئة بالثغرات والأعذار، كما لا نريد وعداً ورقياً آخر يبدو جيداً في العناوين الرئيسية وينهار في الواقع. الاتفاق الأخير، من بين عيوبه الكثيرة، لم يفعل سوى تأجيل التهديد ومنح النظام مساحة للغش، وقد غش الإيرانيون بالفعل".





واعتبر غرينبلات أنَّ "ترامب يريدُ شيئاً مُختلفاً"، وقال: "الرئيس الأميركي يريدُ اتفاقاً يقضي على التهديد النووي ولديه قابلية للتحقق والتنفيذ الفوري ولا يعتمدُ على تقاعس المُستمر. أيضاً، يريد ترامب اتفاقاً يتصدى لقدرات إيران الصاروخية المتنامية وعدوانها الإقليمي".





في المقابل، يرى غرينبلات إن "الإيرانيين يسعون لكسب الوقت وبناء القدرات، والبقاء لفترة كافية لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد مثل تدمير والسيطرة على المنطقة"، وتابع: "التاريخ لا يمنحنا أي سبب للوثوق بنواياهم".





يقول غرينبلات إنَّ "ترامب ليس ساذجاً"، وتابع: "إنه يُدرك الخداع، ويستشعر سوء النية، ولا يتسامح مع التمثيل. إذا تحولت المفاوضات مع إيران إلى مسرحية هزلية، فسيعرف ذلك سريعاً. كذلك، إذا خلص في نهاية المطاف إلى أن استخدام القوة ضروري - أو أن دعم إسرائيل في الحرب أمر لا مفر منه - فسيفعل ذلك".





