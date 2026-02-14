تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-02-2026
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "arabnews" مقالاً كتبه جيسون د. غرينبلات مبعوث
البيت الأبيض
لشؤون
الشرق الأوسط
في عهد إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأولى، شارحاً المسار الذي يسلكهُ
ترامب
في التفاوض، لاسيما مع
إيران
.
في مقاله الذي ترجمهُ
"لبنان24"
، يقول غرينبلات إنه "لا يعرف ماذا يدور في ذهن ترامب، كما أنه ما من أحدٍ يستطيع معرفة ذلك إلا هو نفسه"، وقال: "هذا الأمرُ مقصود فكشف استراتيجيته سيُفقده نفوذه، ويُزيل عنصر المفاجأة".
ورأى غرينبلات أنَّ "الغموض الاستراتيجي ليس ارتباكاً، بل هو قوة"، وقال: "أمضيتُ أكثر من 20 عاماً في العمل على العديد من أكبر صفقات ترامب التجارية، و 3 سنوات كمبعوثٍ للشرق الأوسط في البيت الأبيض، وكثيراً ما يسألني الناس عن رأيي في موقف ترامب من إيران. مع هذا، لم يتوقف هاتفي عن الرنين منذ اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، ولذلك إليكم تقييمي".
وأكمل: "توقع الكثيرون أن ترامب سيتخذ إجراءً سريعاً، أما أنا فلم أتوقع ذلك. قبل أسابيع، كتبت أنه سيختبر أولاً ما إذا كانت الدبلوماسية مجدية - دبلوماسية حقيقية، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. إننا لا نريد اتفاقية أخرى على غرار خطة العمل الشاملة المشتركة، مليئة بالثغرات والأعذار، كما لا نريد وعداً ورقياً آخر يبدو جيداً في العناوين الرئيسية وينهار في الواقع. الاتفاق الأخير، من بين عيوبه الكثيرة، لم يفعل سوى تأجيل التهديد
النووي
ومنح النظام
الإيراني
مساحة للغش، وقد غش الإيرانيون بالفعل".
واعتبر غرينبلات أنَّ "ترامب يريدُ شيئاً مُختلفاً"، وقال: "الرئيس الأميركي يريدُ اتفاقاً يقضي على التهديد النووي ولديه قابلية للتحقق والتنفيذ الفوري ولا يعتمدُ على تقاعس
الأمم المتحدة
المُستمر. أيضاً، يريد ترامب اتفاقاً يتصدى لقدرات إيران الصاروخية المتنامية وعدوانها الإقليمي".
في المقابل، يرى غرينبلات إن "الإيرانيين يسعون لكسب الوقت وبناء القدرات، والبقاء لفترة كافية لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد مثل تدمير
إسرائيل
والسيطرة على المنطقة"، وتابع: "التاريخ لا يمنحنا أي سبب للوثوق بنواياهم".
يقول غرينبلات إنَّ "ترامب ليس ساذجاً"، وتابع: "إنه يُدرك الخداع، ويستشعر سوء النية، ولا يتسامح مع التمثيل. إذا تحولت المفاوضات مع إيران إلى مسرحية هزلية، فسيعرف ذلك سريعاً. كذلك، إذا خلص في نهاية المطاف إلى أن استخدام القوة ضروري - أو أن دعم إسرائيل في الحرب أمر لا مفر منه - فسيفعل ذلك".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
