تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:20
A-
A+
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـالجاسوسية واغتيال!
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـالجاسوسية واغتيال! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت تسريبات حصرية لـ"العربية/الحدث"، نقلها الإعلامي الموالي للنظام السوري شادي حلوة، عن مزاعم تتعلق بظروف مقتل لونا الشبل، المستشارة الإعلامية السابقة في القصر الجمهوري، مشيرة إلى أنها قُتلت قبل أن تكشف ما وُصف ب"أسرار خطيرة" تتعلق ببشار الأسد.

وبحسب التسريبات، فإن عملية التصفية جاءت بأمر مباشر من الأسد عبر منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق، الذي وُصف بأنه "الصندوق الأسود" للرئيس السوري.

وأفادت المعلومات بأن عزام اتصل بالشبل وطلب حضورها إلى القصر قبل اغتيالها، كما طُلب منها اصطحاب مرافقها إلى منزلها.

وذكرت التسريبات أن الشبل تعرضت للضرب على الرأس حتى الموت، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقاً، حيث قيل إنها وُضعت في قسم العناية المشددة "شكلياً" بعد أن كانت قد فارقت الحياة.

كما أشارت إلى أن التعامل مع جنازتها تم بإهمال متعمد.

علاقة قوية مع الروس

في سياق متصل، تحدثت التسريبات عن صراعات داخلية في القصر الجمهوري، مؤكدة أن الشبل كانت تتمتع بعلاقة قوية مع الروس، وأن أسماء الأسد تدخلت لوقف نفوذها، وقامت بتجريدها من مهامها الإعلامية.

كما زُعم أنها كانت تنقل أموالاً تخص الأسد إلى روسيا.

لونا الشبل "جاسوسة"

وتطرقت المعلومات إلى اتهامات إيرانية للشبل بأنها "جاسوسة"، إضافة إلى القول إن شقيقها أُعدم بتهمة التخابر مع إسرائيل.

كذلك أفادت بأن الشبل أُوقفت عن العمل قبل فترة قصيرة من عملية تصفيتها. وتضمنت التسريبات أيضاً إشارات إلى دور رجل الأعمال حسام القاطرجي في نقل النفط من مناطق خاضعة لتنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد رحيله... معلومات مُثيرة تُكشف عن رفعت الأسد
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أمر بشار الأسد بتهشيم رأس لونا الشبل؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـ"آراء معادية لإسرائيل"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الجمهوري

الصندوق الأسود

بشار الأسد

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

روسيا

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:33 | 2026-02-14
Lebanon24
23:26 | 2026-02-14
Lebanon24
23:18 | 2026-02-14
Lebanon24
23:15 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:45 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24