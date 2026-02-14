معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـالجاسوسية واغتيال!

أفادت تسريبات حصرية لـ"العربية/الحدث"، نقلها الإعلامي الموالي للنظام السوري شادي حلوة، عن مزاعم تتعلق بظروف مقتل لونا الشبل، المستشارة الإعلامية السابقة في ، مشيرة إلى أنها قُتلت قبل أن تكشف ما وُصف ب"أسرار خطيرة" تتعلق ببشار .

وبحسب التسريبات، فإن عملية التصفية جاءت بأمر مباشر من الأسد عبر منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق، الذي وُصف بأنه " " للرئيس السوري.

وأفادت المعلومات بأن عزام اتصل بالشبل وطلب حضورها إلى قبل اغتيالها، كما طُلب منها اصطحاب مرافقها إلى منزلها.

وذكرت التسريبات أن الشبل تعرضت للضرب على الرأس حتى الموت، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقاً، حيث قيل إنها وُضعت في قسم العناية المشددة "شكلياً" بعد أن كانت قد فارقت الحياة.

كما أشارت إلى أن التعامل مع جنازتها تم بإهمال متعمد.

علاقة قوية مع

في سياق متصل، تحدثت التسريبات عن صراعات داخلية في القصر ، مؤكدة أن الشبل كانت تتمتع بعلاقة قوية مع الروس، وأن أسماء الأسد تدخلت لوقف نفوذها، وقامت بتجريدها من مهامها الإعلامية.

كما زُعم أنها كانت تنقل أموالاً تخص الأسد إلى .

لونا الشبل "جاسوسة"

وتطرقت المعلومات إلى اتهامات إيرانية للشبل بأنها "جاسوسة"، إضافة إلى القول إن شقيقها أُعدم بتهمة التخابر مع .

كذلك أفادت بأن الشبل أُوقفت عن العمل قبل فترة قصيرة من عملية تصفيتها. وتضمنت التسريبات أيضاً إشارات إلى دور رجل الأعمال حسام القاطرجي في نقل من مناطق خاضعة لتنظيم داعش وقوات الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام.