زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية تمتد 20 عاماً

لفت الرئيس الأوكراني ، إلى أن اقترحت تقديم ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً، مشدداً على أن تسعى لضمانات تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر.

كما اعتبر أن وجود قوات أجنبية في بعد التوصل إلى اتفاق سلام "أمر ضروري" لضمان الاستقرار.

وأضاف أنه فوجئ بقرار تغيير قيادة فريقها التفاوضي في محادثات السلام، مشيراً إلى أن كييف تنتظر المسودة النهائية للاتفاق بعد إقرارها من قبل الفرق والأميركية.

الأوكراني إنه أطلع الأميركي ماركو روبيو على تطورات الوضع في الجبهات، والضربات الروسية، وتأثير الهجمات على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجانبين ناقشا سبل مساعدة أوكرانيا على حماية المدنيين خلال برد الشتاء وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب إجراء نقاش مفصل بشأن المسار الدبلوماسي والاجتماعات الثلاثية المرتقبة.

ولفت إلى أن من الضروري أن تكون المحادثات المزمع عقدها في مثمرة، معرباً عن شكره للولايات المتحدة على ما وصفه بـ"النهج البنّاء".

وأشار إلى أهمية إحراز تقدم في ملفات الضمانات الأمنية والتعافي الاقتصادي.

وختم زيلينسكي بالتعبير عن امتنانه للولايات المتحدة وللشعب الأميركي على الدعم المقدم لأوكرانيا.