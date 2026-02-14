تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية تمتد 20 عاماً

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:45
A-
A+
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية تمتد 20 عاماً
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية تمتد 20 عاماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الولايات المتحدة اقترحت تقديم ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً، مشدداً على أن كييف تسعى لضمانات تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر.

كما اعتبر أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام "أمر ضروري" لضمان الاستقرار.

وأضاف زيلينسكي أنه فوجئ بقرار روسيا تغيير قيادة فريقها التفاوضي في محادثات السلام، مشيراً إلى أن كييف تنتظر المسودة النهائية للاتفاق بعد إقرارها من قبل الفرق الأوكرانية والأميركية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه أطلع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تطورات الوضع في الجبهات، والضربات الروسية، وتأثير الهجمات على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجانبين ناقشا سبل مساعدة أوكرانيا على حماية المدنيين خلال برد الشتاء وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب إجراء نقاش مفصل بشأن المسار الدبلوماسي والاجتماعات الثلاثية المرتقبة.

ولفت إلى أن من الضروري أن تكون المحادثات المزمع عقدها في جنيف مثمرة، معرباً عن شكره للولايات المتحدة على ما وصفه بـ"النهج البنّاء".

وأشار إلى أهمية إحراز تقدم في ملفات الضمانات الأمنية والتعافي الاقتصادي.

وختم زيلينسكي بالتعبير عن امتنانه للولايات المتحدة وللشعب الأميركي على الدعم المقدم لأوكرانيا. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: طلبت من ترامب ضمانات أمنية لـ 50 عاما
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا لا يمكنها إجراء استفتاء في ظل الظروف الأمنية الحالية وتحتاج إلى ضمانات أمنية قوية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية تستمر لفترة أطول من ولاية ترامب
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أميركية لـ15 سنة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وقال الرئيس

التعبير عن

الأوكرانية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:33 | 2026-02-14
Lebanon24
23:26 | 2026-02-14
Lebanon24
23:18 | 2026-02-14
Lebanon24
23:15 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24