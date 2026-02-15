تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا "11 أيلول": أين الطيار الحقيقيّ؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 06:10
A-
A+
بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا 11 أيلول: أين الطيار الحقيقيّ؟
بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا 11 أيلول: أين الطيار الحقيقيّ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ بريدين إلكترونيين ظهرا في ملفات جيفري إبستين، الأول يدعو عبره صديقته غيسلين ماكسويل إلى لجنة ظل تخص أحداث 11 أيلول، والثاني يسألها فيه بعد أسبوع من الهجمات: "أين الطيار الحقيقي؟".

وجاء البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الظل من إدوارد جاي إبستين، وهو صحافي استقصائي أمضى عقودا في التشكيك بالروايات الرسمية حول كل شيء بدءا من اغتيال كينيدي وصولا إلى تجارة الماس، حيث دعا في عام 2003 ماكسويل بشكل عادي للانضمام إلى مجموعة خاصة تدرس نظريات بديلة حول أحداث 11 أيلول، وهي دعوة ليست نموذجية لنادي كتاب عادي.

أما البريد الإلكتروني الثاني فهو الأكثر إثارة للفضول، حيث ورد في 18 أيلول 2001 بينما كان ركام البرجين لا يزال يدخن، وسأل شخص ما ماكسويل عن الطيار الحقيقي. وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هذا البريد جاء من حساب يحمل اسم الرجل الخفي، الذي يُعتقد الآن على نطاق واسع أنه يعود للأمير أندرو، بناء على إشارات إلى وفاة خادمه في بالمورال.

ولم تكن هذه الرسائل عشوائية، بل أرسلت داخل دوائر النخبة إلى شخص كان والدها على صلات استخباراتية عميقة، في لحظة كان معظم الناس لا يزالون يحاولون استيعاب ما حدث.

وكشفت ملفات إبستين عن شيء آخر قد يفسر هذا التردد، تمثل في نجاح إبستين في التلاعب بالتغطية الإعلامية من قبل، وتظهر الوثائق أنه استغل علاقته بمالك صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" مورتيمر زوكرمان لقتل القصص وإزالة اسم ماكسويل من المقالات المتعلقة بالاتهامات بسوء المعاملة.

وعندما طلب إبستين من زوكرمان إخراج غيسلين من إحدى المقالات، حدث ذلك بالفعل، حيث قامت صحيفة "ديلي نيوز" بتعديل كبير وسط اعتراضات ضخمة وفقا لرسائل البريد الإلكتروني، ولم يذكر المقال النهائي ماكسويل ولا العشرات من النساء اللواتي قدمن الاتهامات، وكان ذلك في عام 2009.

وهناك أيضا حقيقة بسيطة تتمثل في أن التشكيك في أي شيء يتعلق بأحداث 11 أيلول أصبح مهنيا بمثابة مادة مشعة في وسائل الإعلام الرئيسية، فلا يهم إذا كنت تطرح أسئلة مشروعة بناء على أدلة وثائقية، فتطرقك إلى هذا الموضوع يخاطر بتوصيفك بأنك من منظري المؤامرة، مما يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المصادر والمعلنين والمصداقية.

وفي غضون ذلك، واصلت المنافذ المستقلة مثل DropSite News وDemocracy Now التنقيب في الملفات دون نفس القيود، حيث لا تتبع لشركة ديزني ولا تخشى رد فعل المعلنين.

والنتيجة هي فجوة ثقة هائلة، حيث وجد استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" في كانون الثاني 2026 أن ثلثي الأميركيين يعتقدون أن الحكومة تحجب المعلومات عن إبستين عمدا، وعندما لا تحقق المنافذ الإخبارية الكبرى حتى في الأسئلة الواضحة التي تثيرها الوثائق المنشورة، فإن هذا الشك يزداد عمقا.

وهذان البريدان الإلكترونيان موجودان الآن في السجل العام، برقمي الملفات EFTA00578730 وEFTA00580430، ويثيران تساؤلات حول ما كان يعرفه أو يشتبه به الأشخاص الأقوياء بشأن أحداث 11 أيلول في الوقت الفعلي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزة خفية في ويندوز 11 تكشف صحة بطارية اللابتوب
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
40 إلى 60 ألف مقاتل؟ عميد إسرائيلي يكشف حجم "حماس" الحقيقي
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهور شخص بزيّ السجناء ليلة "انتحار" إبستين: هل كُشفت الحقيقة؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

روسيا اليوم

الأميركيين

نيويورك

إذا كنت

الرئيسي

روسيا

سي إن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-02-15
Lebanon24
12:33 | 2026-02-15
Lebanon24
12:16 | 2026-02-15
Lebanon24
12:12 | 2026-02-15
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15
Lebanon24
12:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24