عربي-دولي

إيران: نبحث اتفاقات للطاقة والتعدين والطائرات مع أميركا

Lebanon 24
15-02-2026 | 11:23
قبل أيام من جولة ثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن، قال دبلوماسي إيراني، الأحد، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين.
واستأنف البلدان مفاوضات في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، لمعالجة خلافهما المستمر منذ عقود خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، بهدف تجنب مواجهة عسكرية جديدة.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شن حملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشل المحادثات.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، قوله: "لضمان استدامة الاتفاق من الضروري أن تستفيد أميركا أيضا في مجالات ذات عوائد اقتصادية عالية وسريعة".

وتهدد طهران بالرد على أي هجوم ‌أميركي، غير أن المسؤول الإيراني تبنى لهجة تصالحية.
