تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
البريطاني
، جون هيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، إن
روسيا
أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الأجانب في الحرب مع
أوكرانيا
، حيث تتكبد قواتها خسائر أكبر مما تستطيع تعويضه.
وأضاف هيلي، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، قال لنظرائه
الأوروبيين
هذا الأسبوع إن كييف تمكنت من إلحاق خسائر بشرية بروسيا تفوق ما استطاع الكرملين تجنيده خلال الشهرين الماضيين.
وأكد أن هذا الأمر يدفع القوات الروسية إلى الاعتماد بشكل أكبر على آلاف المقاتلين الأجانب، بمن فيهم مجندون من الهند وباكستان ونيبال وكوبا ونيجيريا والسنغال.
وقال وزير الدفاع البريطاني إن هؤلاء "غالباً ما يتم تجنيدهم تحت ذرائع كاذبة، ويجبرون على القتال تحت الضغط دون أن يدركوا بالضرورة أن مصيرهم هو أن يصبحوا جزءًا من آلة الحرب الروسية على خطوط المواجهة في أوكرانيا"، بحسب تعبيره.
وقدّر هيلي عدد القوات الكورية الشمالية المشاركة في القتال إلى جانب روسيا بنحو 17 ألف جندي.
وكان فيدوروف قد أعلن عن "نية" كييف "لرفع خسائر روسيا" إلى 50 ألف قتيل شهرياً بحلول الصيف.
وقال مسؤولون غربيون إن تحقيق ذلك سيجعل من الصعب على الرئيس الروسي،
فلاديمير بوتين
، تعويض القوات دون اللجوء إلى شكل من أشكال التعبئة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع روسيا: نخطط لتزويد قواتنا بنحو 21 مليون وحدة من أسلحة التدمير خلال 2026
Lebanon 24
وزير دفاع روسيا: نخطط لتزويد قواتنا بنحو 21 مليون وحدة من أسلحة التدمير خلال 2026
15/02/2026 23:09:50
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تايوان: دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزيد من إنفاقها الدفاعي وعلينا أن نحذو حذوها
Lebanon 24
رئيس تايوان: دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزيد من إنفاقها الدفاعي وعلينا أن نحذو حذوها
15/02/2026 23:09:50
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الدنماركي: هدفنا من المناورات ضمان وجود عسكري أكثر ديمومة بغرينلاند اعتمادا على جيشنا والحلفاء
Lebanon 24
وزير الدفاع الدنماركي: هدفنا من المناورات ضمان وجود عسكري أكثر ديمومة بغرينلاند اعتمادا على جيشنا والحلفاء
15/02/2026 23:09:50
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الفنزويلي: فنزويلا ترفض الوجود الأجنبي وستقاوم
Lebanon 24
وزير الدفاع الفنزويلي: فنزويلا ترفض الوجود الأجنبي وستقاوم
15/02/2026 23:09:50
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
وزير الدفاع
الأوروبيين
البريطاني
أوكرانيا
الأوروبي
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
Lebanon 24
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
16:00 | 2026-02-15
15/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
Lebanon 24
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:45 | 2026-02-15
15/02/2026 03:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
Lebanon 24
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
15:41 | 2026-02-15
15/02/2026 03:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان العربي يحذر: قرار "أملاك الدولة" إعلان صريح لضم الضفة!
Lebanon 24
رئيس البرلمان العربي يحذر: قرار "أملاك الدولة" إعلان صريح لضم الضفة!
15:38 | 2026-02-15
15/02/2026 03:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين محمد بن زايد وأردوغان.. هذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
اتصال بين محمد بن زايد وأردوغان.. هذا ما جرى بحثه
15:14 | 2026-02-15
15/02/2026 03:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2026-02-15
بين "الشاه" واليوم.. هل تسقط إيران في فخ "ثورة 1979" مجدداً؟
15:45 | 2026-02-15
إسرائيل تُقرّب مطاراتها من "الجبهات".. مطار دولي عند حدود غزة وآخر قرب لبنان!
15:41 | 2026-02-15
بعد مطامع ترامب بغرينلاند.. كيف تقلل أوروبا اعتمادها الدفاعي على أميركا؟
15:38 | 2026-02-15
رئيس البرلمان العربي يحذر: قرار "أملاك الدولة" إعلان صريح لضم الضفة!
15:14 | 2026-02-15
اتصال بين محمد بن زايد وأردوغان.. هذا ما جرى بحثه
15:12 | 2026-02-15
مصر: القرار الاسرائيلي خطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 23:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24