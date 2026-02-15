تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:12
وزير دفاع بريطانيا: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب
قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، إن روسيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الأجانب في الحرب مع أوكرانيا، حيث تتكبد قواتها خسائر أكبر مما تستطيع تعويضه.

وأضاف هيلي، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، قال لنظرائه الأوروبيين هذا الأسبوع إن كييف تمكنت من إلحاق خسائر بشرية بروسيا تفوق ما استطاع الكرملين تجنيده خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أن هذا الأمر يدفع القوات الروسية إلى الاعتماد بشكل أكبر على آلاف المقاتلين الأجانب، بمن فيهم مجندون من الهند وباكستان ونيبال وكوبا ونيجيريا والسنغال.
وقال وزير الدفاع البريطاني إن هؤلاء "غالباً ما يتم تجنيدهم تحت ذرائع كاذبة، ويجبرون على القتال تحت الضغط دون أن يدركوا بالضرورة أن مصيرهم هو أن يصبحوا جزءًا من آلة الحرب الروسية على خطوط المواجهة في أوكرانيا"، بحسب تعبيره.

وقدّر هيلي عدد القوات الكورية الشمالية المشاركة في القتال إلى جانب روسيا بنحو 17 ألف جندي.

وكان فيدوروف قد أعلن عن "نية" كييف "لرفع خسائر روسيا" إلى 50 ألف قتيل شهرياً بحلول الصيف.

وقال مسؤولون غربيون إن تحقيق ذلك سيجعل من الصعب على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعويض القوات دون اللجوء إلى شكل من أشكال التعبئة العامة.
