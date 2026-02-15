تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
عربي-دولي
لاستئناف المفاوضات مع أميركا.. وفد إيراني برئاسة عراقجي يتوجه إلى جنيف
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر
وزير الخارجية
الإيراني
، عباس عراقجي،
طهران
متوجهاً إلى جنيف مساء الأحد لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، طهران متوجهاً إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد
دبلوماسي
متخصص، وذلك لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية، بالإضافة إلى بعض المشاورات الدبلوماسية.
وتُعقد المحادثات النووية غير المباشرة بين
إيران
والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بوساطة وجهود سلطنة عُمان.
وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية أيضاً بوزير الخارجية السويسري، ووزير الخارجية العُماني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا، وسيجري معهم مباحثات.
أعلنت السلطات السويسرية السبت أن جولة جديدة من المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون بضيافة سلطنة عُمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.
وأفاد متحدث باسم
وزارة الخارجية
بأن "سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".
كما أضاف أن "عُمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد موعداً، مع تأكيده أن "سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات"، وفق فرانس برس.
