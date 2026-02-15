نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"

أكد ، ، أن أي اتفاق بين وإيران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصّب بكامله من ، إضافة إلى تفكيك قدرات تخصيب مزيد من هذه المادة.



وقال نتنياهو، في خطاب في ، إنه أبلغ الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.

وأضاف نتنياهو، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، إن أي اتفاق يجب أن يتضمن عناصر عدة، مشيراً إلى أن "العنصر الأول، هو أن اليورانيوم المخصّب بكامله يجب أن يُنقل خارج إيران"، مضيفاً أن "العنصر الثاني هو أنه يجب ألا تكون هناك أية قدرة على التخصيب.. يجب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بتخصيب (اليورانيوم) في المقام الأول". وتابع أن العنصر الثالث هو حل مسألة الصواريخ الباليستية.



في سياق آخر، قال نتنياهو إن لا يزال يتعين عليها "إتمام مهمة" تدمير جميع الأنفاق في غزة. وأضاف أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومتراً من أصل 500 كيلومتر من الأنفاق تقريباً.