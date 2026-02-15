تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين
نتنياهو
، أن أي اتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصّب بكامله من
إيران
، إضافة إلى تفكيك قدرات
إيران على
تخصيب مزيد من هذه المادة.
وقال نتنياهو، في خطاب في
القدس
، إنه أبلغ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.
وأضاف نتنياهو، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، إن أي اتفاق يجب أن يتضمن عناصر عدة، مشيراً إلى أن "العنصر الأول، هو أن اليورانيوم المخصّب بكامله يجب أن يُنقل خارج إيران"، مضيفاً أن "العنصر الثاني هو أنه يجب ألا تكون هناك أية قدرة على التخصيب.. يجب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بتخصيب (اليورانيوم) في المقام الأول". وتابع أن العنصر الثالث هو حل مسألة الصواريخ الباليستية.
في سياق آخر، قال نتنياهو إن
إسرائيل
لا يزال يتعين عليها "إتمام مهمة" تدمير جميع الأنفاق في غزة. وأضاف أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومتراً من أصل 500 كيلومتر من الأنفاق تقريباً.
