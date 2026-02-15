تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:33
نتنياهو: اليورانيوم المخصب يجب أن ينقل خارج إيران
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصّب بكامله من إيران، إضافة إلى تفكيك قدرات إيران على تخصيب مزيد من هذه المادة.

وقال نتنياهو، في خطاب في القدس، إنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.
وأضاف نتنياهو، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، إن أي اتفاق يجب أن يتضمن عناصر عدة، مشيراً إلى أن "العنصر الأول، هو أن اليورانيوم المخصّب بكامله يجب أن يُنقل خارج إيران"، مضيفاً أن "العنصر الثاني هو أنه يجب ألا تكون هناك أية قدرة على التخصيب.. يجب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بتخصيب (اليورانيوم) في المقام الأول". وتابع أن العنصر الثالث هو حل مسألة الصواريخ الباليستية.

في سياق آخر، قال نتنياهو إن إسرائيل لا يزال يتعين عليها "إتمام مهمة" تدمير جميع الأنفاق في غزة. وأضاف أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومتراً من أصل 500 كيلومتر من الأنفاق تقريباً.
مواضيع ذات صلة
إيران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: نتنياهو سيطلب من ترامب تضمين أي اتفاق تقييد مدى الصواريخ وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مقترح ويتكوف للإيرانيين تضمن إزالة 450 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": وزير الخارجية الإيراني أبلغ الأميركيين خلال محادثات مسقط برفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم أو نقله إلى خارج البلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إيران على

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

