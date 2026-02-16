صحيفة "The Guardian" تتحدث عن تشابه بين الوضع الراهن في إيران وأحداث 1979.. فمن سينتصر هذه المرة؟

ذكرت صحيفة "The Guardian" أن "لحظة حاسمة بالنسبة لإيران، وبالتالي بالنسبة للشرق الأوسط، تلوح في الأفق. لقد اتضحت تماماً العواقب العالمية لأي اضطراب في طهران منذ ثورة عام 1979 التي أدت إلى حكم رجال الدين الإسلاميين المتطرفين. في عُمان، بدأ عباس عراقجي وفريقه محادثات غير مباشرة مع وفد أميركي رفيع المستوى، ويرى العديد من المحللين أن الفجوة بين الجانبين واسعة للغاية بحيث يصعب ردمها، وأن الصراع بات حتمياً. في نهاية الأسبوع الماضي فقط، وبعد أن هدد بالفعل بعمل عسكري، قال الرئيس الأميركي إن تغيير النظام هو "أفضل شيء يمكن أن يحدث" في ".وبحسب الصحيفة، "باتت سيطرة من وصلوا إلى السلطة في أعقاب ثورة 1979 على إيران مهددة، ويبدو أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو تغيير النظام، وربما يكون هذا التغيير قد بدأ بالفعل. ففي كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، اجتاحت إيران موجة احتجاجات هي الأوسع منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع من مشهد إلى عبادان، ودفعت هذه المشاهد الكثيرين إلى استحضار الأيام الأخيرة لشاه إيران، حين خرج الملايين إلى الشوارع. وبينما نعيش أحداثًا معاصرة، تبرز أوجه تشابه لافتة بين الماضي والحاضر، ومن أبرزها الدور المحوري للاقتصاد. كان التضخم المتصاعد أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات الأخيرة، كما حدث قبل نحو خمسين عاماً. ففي عام 1977، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة تصل إلى 27٪، وحينها أيضاً، كان أصحاب المتاجر ورجال الأعمال في سوق طهران هم المتضررون الرئيسيون".وتابعت الصحيفة، "ثمة تشابه آخر يلوح في الأفق: دورة من القمع والحزن والاحتجاج تُشبه تلك التي أطاحت بالشاه. ففي عام 1978، بدأت هذه عندما نشرت صحيفة إيرانية محافظة مقالاً مسيئاً بحق آية الله روح الله الخميني، مما أثار احتجاجات جماهيرية بين مؤيديه. ففي مدينة قم المقدسة، خرج مئات الطلاب الدينيين إلى الشوارع، مهاجمين رموز حكم الشاه والتحديث الذي سعى إلى فرضه، واستخدمت الذخيرة الحية لإعادة النظام، وقُتل ستة طلاب، وشهدت طهران اضطرابات أخرى. ربما كانت الاحتجاجات ستتلاشى لولا تقليد المسلمين الشيعة، الذين ما زالوا يشكلون اسمياً الغالبية العظمى من سكان إيران، في الالتزام بفترة حداد مدتها 40 يوماً قبل إقامة إحياء ذكرى جماعية نهائية. ووصف ريشارد كابوشينسكي، الصحفي البولندي الشهير، كيف تجمع الأهل والأصدقاء والجيران والمعارف، "الشارع بأكمله، والقرية بأكملها، حشد من الناس"، في منزل المتوفى. وكتب: "إذا كانت الوفاة طبيعية... فإن هذا التجمع يتألف من ساعات من الحزن الشديد والانفعال، يتبعها شعور بالاستسلام والتواضع". لكن "إذا كان الموت عنيفًا، تسبب فيه شخص ما" فإن "عطشًا للانتقام يستولي على الناس و... ينطقون باسم القاتل، سبب حزنهم، ويعتقدون أنه حتى لو كان بعيدًا، فسوف يرتجف في تلك اللحظة لأن أيامه معدودة"."وأضافت الصحيفة، "بعد مرور أربعين يومًا بالضبط على احتجاجات قم في كانون الثاني 1978، اندلعت تظاهرات جديدة أسفرت عن عمليات قتل جديدة، إلى جانب المزيد من مراسم الحداد ومسيرات التأبين التي تحولت حتمًا إلى احتجاجات جماهيرية جديدة، وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى مزيد من القمع الدموي. وتفاقمت هذه الدوامة حتى غادر الشاه، "مصدر أحزانهم"، إيران في كانون الثاني 1979، بحجة قضاء عطلة، ولم يعد أبدًا. في الحقيقة، قد يتكرر هذا السيناريو.ففي يوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التجار في السوق الكبير في طهران دعوا نظراءهم في كل أنحاء إيران إلى العودة إلى الشوارع في نهاية فترة الحداد التقليدية التي تستمر 40 يومًا على ضحايا عمليات القتل التي وقعت في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني. يهدف الاحتجاج إلى "إحياء ذكرى الضحايا في مدنهم ومواصلة الانتفاضة الوطنية"، وفقًا لما ذكرته رابطة عمال الأسواق على قناتها في تطبيق تليغرام، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، والهدف هو "الثأر لأكبر مجزرة شوارع في التاريخ المعاصر"."وبحسب الصحيفة، "قد يُمثل هذا تحديًا أكبر بكثير للنظام من مجرد التهديد بالضربات الأميركية، إذا فشلت المحادثات كما هو متوقع. وقدّر علي أنصاري، المؤرخ البارز المختص بشؤون إيران، إجمالي عدد القتلى في صفوف المعارضة للشاه عام 1978 بنحو 2800 قتيل. ويعتقد البعض أن ما يصل إلى 30 ألف قتيل قد يكونون قد لقوا حتفهم في كانون الثاني، وهذا يعني حضورًا كثيفًا للمعزين وإقامة مراسم إحياء ذكرى استمرت أربعين يومًا خلال الأسابيع المقبلة. كان كابوشينسكي، برفقة مئات المراسلين والمصورين الدوليين، متواجداً في إيران عام 1978، لكن لا يوجد مثيلاً له اليوم، ويستمر النظام في تقييد الإنترنت، وهذا يجعل من الصعب تحديد هوية من كان في شوارع إيران في كانون الأول الماضي وكانون الثاني. يبدو جلياً أن الاضطرابات كانت واسعة النطاق، وأنها تعبير حقيقي عن غضب عميق وشعور بالغ بالغربة، لكن السير الذاتية المأسوية للضحايا التي ظهرت لا تقدم سوى لمحة مجزأة عن هويات أولئك الذين خاطروا بحياتهم وإصاباتهم باسم الحرية".وتابعت الصحيفة، "نعلم أن الحركة الثورية عام 1978 كانت تحالفًا واسعًا، ضمت رجال الدين الراديكاليين الذين اتبعوا الخميني، وملايين الإيرانيين، الذين كان معظمهم من الفقراء وذوي التعليم المحدود، والذين رأوا في آية الله المنفي، في بعض الأحيان حرفيًا، استجابة لدعائهم. ولكن كان هناك أيضًا آخرون، بذل الكثير منهم جهدًا كبيرًا وقدموا تضحيات جسيمة في النضال من أجل الإطاحة بالشاه. فقد شهدت شوارع إيران في عامي 1978 و1979 حشوداً من الليبراليين والقوميين بمختلف توجهاتهم الأيديولوجية، والاشتراكيين والنسويات، ورجال الدين المعتدلين وطلابهم، وحتى بعض الشيوعيين التقليديين، كما كان هناك ممثلون عن الأقليات العرقية واللغوية والدينية في إيران. في الواقع، كان لهذا التنوع مزايا وعيوب، وكما كتب كابوشينسكي: "عارض الجميع الشاه وأرادوا إزاحته. لكن كل شخص تخيل بشكل مختلف"."وبحسب الصحيفة، "حتى لو أُطيح بالنظام الحالي، فقد لا تتضح أي توجهات جديدة على الفور، إذ تجدر الإشارة إلى أن الخميني لم يستولِ على السلطة فور عودته، فقد استغرق الأمر عدة سنوات لترسيخ حكمه بالكامل، والذي بُني على أساس الحرب مع العراق، ومؤسسات جديدة، ودستور جديد، وقوات أمنية جديدة مثل الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج. وتم نشر هذه القوات لتدمير كل خصم محتمل في إيران بشكل منهجي بين عامي 1979 و 1988، وكانت أيضًا رأس الحربة الدموية لرد النظام على الاضطرابات الأخيرة. هناك درسٌ في هذا للرجال والنساء الشجعان في إيران الذين يسعون اليوم إلى الإطاحة بحكامهم. الآن، كما في السابق، لن يتحقق نصرهم إلا من خلال التعبئة الجماهيرية للملايين وبناء تحالف واسع، لكن على الرغم من أن الجميع سيشتركون في العديد من الأهداف المشتركة، إلا أن هناك العديد من الرؤى المختلفة لمستقبل إيران اليوم كما كان الحال بين أولئك الذين أطاحوا بالشاه في عام 1979. في ذلك الوقت، أصبح تنوعهم الشديد نقطة ضعف، مما سمح لفصيل واحد بفرض حكم استبدادي ورؤية متشددة على حساب كل الفصائل الأخرى".وختمت الصحيفة، "لذا، قد يسقط النظام، ولكن إن سقط، فسيظل المستقبل غامضاً كما كان الحال وسط الاضطرابات قبل 47 عاماً. قد ينتصر الشعب ويكتشف أن المعركة الحقيقية من أجل الحرية والازدهار والأمن قد بدأت للتو".