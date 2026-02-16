قاتلوا في روسيا.. الزعيم كيم يفتتح حيا سكنيا لعائلات جنود قتلى

قالت الإثنين إنها أتمت بناء حي سكني جديد في بيونغيانغ لعائلات الجنود الذين قضوا أثناء قتالهم إلى جانب القوات الروسية في ، في أحدث جهد من جانب الزعيم لتكريم قتلى الحرب.

وأظهرت صور أون وهو يسير في الشارع الجديد - الذي أطلق عليه اسم شارع سايب يول - ويزور منازل بعض العائلات مع ابنته التي يزداد ظهورها وبروزها، والتي يعتقد أن اسمها كيم جو آي، حيث تعهد برد الجميل لـ " الشباب" الذين "ضحوا بكل شيء من أجل وطنهم الأم".



وكثفت الشمالية في الآونة الأخيرة من الدعاية التي تمجد القوات المنتشرة للقتال في حرب ضد أوكرانيا، مثل إنشاء جدار تذكاري وبناء متحف.



ويرى المحللون في ذلك جهدا لتعزيز الوحدة الداخلية وكبح الاستياء الشعبي المحتمل.