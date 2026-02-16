تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"شتاء جاف" يضرب مصر.. الحرارة تلامس الـ30
Lebanon 24
16-02-2026
|
03:30
في ظاهرة مناخية وصفتها
الهيئة العامة
للأرصاد الجوية بأنها "خروج عن المألوف التاريخي"، تشهد مصر اليوم الاثنين أجواء حارة وجافة تماماً، حيث كسرت درجات الحرارة حاجز المعدلات الشتوية لتسجل 30 درجة مئوية، وسط تحذيرات مشددة من مخاطر الغبار والرياح المثيرة للرمال.
وأطلقت الأرصاد
المصرية
تحذيراً لمواطني
القاهرة
الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، من انتشار الأتربة العالقة في الجو، مؤكدة أن نشاط الرياح قد يكون مثيراً للرمال خاصة في السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.
ورغم الطابع الجاف السائد، لم تستبعد الأرصاد فرصاً ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، تمتد بفاعلية أقل خلال الليل إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، لكنها تظل غير كافية لكسر موجة الجفاف الحالية.
ووجهت الهيئة حزمة من النصائح العاجلة للمصريين لمواجهة هذا التقلب المفاجئ، حيث طالبت مرضى الأمراض الصدرية بالالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج بسبب تركيز الأتربة العالقة، كما طالبت السائقين بتوخي الحذر الشديد والقيادة بسرعات منخفضة على الطرق المكشوفة تحسباً لتدني الرؤية.
ونصحت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بالحرارة نهاراً أو تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، نظراً لاحتمالية تغير الكتلة الهوائية في ساعات الليل.
وكانت الدكتورة
منار
غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، قد أكدت في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن ملامح "شتاء جاف" وبائس من حيث الرطوبة والأمطار تشهده مصر هذه الأيام.
لماذا يمثل توسع الاحتلال الإسرائيلي في سوريا اختباراً قانونياً حاسماً؟
Lebanon 24
لماذا يمثل توسع الاحتلال الإسرائيلي في سوريا اختباراً قانونياً حاسماً؟
05:30 | 2026-02-16
16/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان
Lebanon 24
قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان
05:29 | 2026-02-16
16/02/2026 05:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
Lebanon 24
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
05:05 | 2026-02-16
16/02/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك عمراني اسرائيلي في القدس يكشف "خطة خبيثة"
Lebanon 24
تحرك عمراني اسرائيلي في القدس يكشف "خطة خبيثة"
04:50 | 2026-02-16
16/02/2026 04:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات نتنياهو تُسقط فرص أي مفاوضات أميركية "جادة" مع إيران.. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تحرّكات نتنياهو تُسقط فرص أي مفاوضات أميركية "جادة" مع إيران.. قناة إسرائيلية تكشف
04:24 | 2026-02-16
16/02/2026 04:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
