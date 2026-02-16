نقل أول مفاعل نووي مصغر أميركي جواً

نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأميركيتان لأول مرة مفاعلاً نووياً مصغراً على متن طائرة شحن من ولاية إلى ولاية يوتا لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن.



وتعاونت الوزارتان مع شركة (فالار أتوميكس) التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لنقل أحد مفاعلات (وورد) المصغرة التابعة للشركة على متن طائرة من طراز سي-17، دون وقود نووي، إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا، بحسب " ".



وكان كريس رايت ووكيل لشؤون المشتريات والاستدامة مايكل دافي مع المفاعل ومكوناته، وأشادا بعملية النقل باعتبارها إنجازا كبيرا للطاقة النووية واللوجستيات العسكرية الأميركية.



وقال دافي: "يقربنا هذا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين لتزويد مقاتلي بلادنا بالأدوات اللازمة للفوز في المعركة".



وأصدر في أيار الماضي 4 أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز نشر الطاقة النووية محليا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للأمن القومي والتقدم التنافسي في مجال .



وقدمت في كانون الأول منحتين للمساعدة في تسريع تطوير المفاعلات النووية المصغرة.



وقال آيزياه تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة فالار إن المفاعل المصغر الذي تم نقله أمس الأحد، ويزيد حجمه قليلاً على حجم حافلة صغيرة، يمكنه توليد ما يصل إلى 5 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد 5 آلاف منزل بالطاقة.



وأضاف أن المفاعل سيبدأ العمل في بقدرة 100 كيلووات، وستصل قدرته القصوى إلى 250 كيلووات هذا العام قبل أن تصل إلى طاقته الكاملة.



وتأمل شركة فالار في بدء بيع الطاقة على أساس تجريبي في 2027 وأن تصبح تجارية بالكامل في 2028.



وذكر تيلور أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يمول تطوير التكنولوجيا النووية الخاصة به، فإنه يحتاج أيضا إلى أن تقوم الحكومة الاتحادية "ببعض الإجراءات التمكينية للسماح بتصنيع الوقود هنا وتخصيب اليورانيوم هنا". (آرم نيوز)

