بشأن مياه النيل.. رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا!

وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي رسائل سياسية حاسمة حول قضايا المياه والوصول إلى البحر، مؤكدًا أن مسار التنمية في بلاده قائم على مبادئ العدالة والتكامل الإقليمي، دون أي أطماع جغرافية أو نوايا توسعية.



وتأتي تصريحات آبي أحمد في بيان باللغة العربية نشره، اليوم الإثنين، على حساباته في بمناسبة حلول شهر .

وشدد على أن النهر يُعد "هبة إلهية مشتركة" يجب إدارتها وفق منطق التعاون والإنصاف، بعيدًا عن الاحتكار أو الإقصاء.

وأوضح أن استثمار إثيوبيا لمواردها المائية حق سيادي مشروع يهدف إلى رفع ملايين المواطنين من دائرة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، دون المساس بحقوق أي طرف آخر.

وأكد أن إثيوبيا لا تسعى لفرض واقع أحادي، بل تدعو إلى نموذج إقليمي يقوم على تقاسم المنافع، بحيث يتحول النيل إلى منصة تنموية جامعة بدلًا من أن يكون ساحة صراع سياسي.

وأضاف أن العدالة المائية، من منظور أديس أبابا، تعني توسيع دائرة الاستفادة لجميع الأطراف، لا إعادة توزيع الضرر.