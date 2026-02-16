جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

انحرف قطار عن سكّته صباحا في غوبنستاين في بحسب ما أفادت الشرطة المحلية مشيرة إلى وقوع جرحى "على الأرجح"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وكتبت شرطة مقاطعة فاليه على "إكس" : "انحراف قطار في الساعة 7,00 (6,00 ت غ) مع وقوع جرحى على الأرجح، عملية جارية، المزيد من المعلومات لاحقا"، فيما أفادت شركة السكك الحديد أن "حركة القطارات توقفت بين غوبنستاين وبريغ بسبب انهيار ثلجي".

