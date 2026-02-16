تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحرّكات نتنياهو تُسقط فرص أي مفاوضات أميركية "جادة" مع إيران.. قناة إسرائيلية تكشف

Lebanon 24
16-02-2026 | 04:24
تحرّكات نتنياهو تُسقط فرص أي مفاوضات أميركية جادة مع إيران.. قناة إسرائيلية تكشف
أفادت قناة إسرائيلية بأن إبرام واشنطن اتفاقًا مع إيران يبدو مستبعدًا، مرجّحةً أن لا يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات "جادة" مع طهران.

وعزت القناة تقديراتها إلى سخرية ترامب السابقة من الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران، إضافةً إلى الدور الكبير الذي لعبه بنيامين نتنياهو في تقويض أي ثقة أميركية بالإيرانيين.

ونقلت قناة 14 عن محللها السياسي ماتي توشفيلد قوله إن "فرص توقيع الرئيس الأميركي على اتفاق مع الإيرانيين ضئيلة للغاية".

وأوضح توشفيلد أن تحليله يستند إلى "سخرية ترامب من أوباما بسبب الاتفاق الذي أبرمه مع إيران، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة لاحقًا عندما تولّى ترامب الرئاسة"، مؤكدًا في ختام حديثه أنه "لا توجد أي فرصة لانخراط ترامب في مفاوضات جادة مع الإيرانيين".

ووصف توشفيلد استحالة الأمور، قائلًا: "لا أرى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب ستدخل في مفاوضات، وتقول "نحن نصدق الإيرانيين"، وترفع العقوبات الاقتصادية وتثري خزائنها" وفق تعبيره.

وأشار المعلق إلى طبيعة اجتماع نتنياهو الأخير مع ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، مبديًا ملاحظته على إجراء اللقاء "تحت ستار من السرية غير العادية. وأوضح: "الاجتماع، سواء قبله أو بعده، له تأثير كبير مقارنة بالاجتماعات الأخرى".

وأشار إلى أن "هذا أمر غير معتاد للغاية. كذلك حقيقة عدم وجود أي تواصل، بالإضافة إلى أن التصريحات اللاحقة لم تقدم الكثير، لا تصريح ترامب، الذي تحدث عدة مرات منذ ذلك الحين، ولا البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وبحسب توشفيلد، انصبّ جهد نتنياهو الرئيس في الاجتماع على تغيير التصور الأميركي بشأن إمكانية الوثوق بالنظام في طهران.

وأضاف: "هناك تقدير متزايد في تل أبيب بأنه مهما قال الإيرانيون، فلن يرضي ذلك الأميركيين، حتى لو رفعوا الآن راية بيضاء". 

وألمح إلى أن نتنياهو عمل بنشاط على ترسيخ هذا التصور، قائلًا: "هذا أحد الأمور التي استثمر فيها نتنياهو الاجتماع، وهو إجهاض مصداقية إيران قدر الإمكان.

وخلص إلى أن رسالة نتنياهو كانت واضحة: "لا يهم ما يقولونه لكم، ستعرفون أنهم يكذبون"، وفق تعبيره.

وعزز نتنياهو رسالته للأميركيين باستعراض معلومات استخباراتية، تمتلكها إسرائيل في هذا السياق، بالإضافة إلى عرضه نماذج من أنشطة إيران في الماضي، وفق تحليل القناة الاسرائيلية.
