الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء

أعلن " للإفتاء الشرعي"، أن لجنة تحري المبارك، ستنعقد يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء، وذلك في موقع "قصر الحصن" التاريخي في العاصمة .



وذكر المجلس أن "انعقاد اللجنة يأتي في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج".



وأوضح أن "أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة ، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف المناطق، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة".



ودعا المجلس "أفراد المجتمع إلى تحري ، مساء الثلاثاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلن عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيداً على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث المهم".



وأكد المجلس أن "إعلان ثبوت شهر المبارك سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها". (ارم نيوز)



