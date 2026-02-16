تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:05
A-
A+
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء
الإمارات تتحرى هلال رمضان غداً الثلاثاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، أن لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، ستنعقد يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء، وذلك في موقع "قصر الحصن" التاريخي في العاصمة أبوظبي.

وذكر المجلس أن "انعقاد اللجنة يأتي في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج".

وأوضح أن "أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف المناطق، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة".

ودعا المجلس "أفراد المجتمع إلى تحري الهلال، مساء الثلاثاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلن عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيداً على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث المهم".

وأكد المجلس أن "إعلان ثبوت هلال شهر رمضان المبارك سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من دار الفتوى عن "التماس هلال رمضان".. إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حدث فلكي لافت يوم استطلاع هلال رمضان.. فهل سيؤثر على الرؤية؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

هلال شهر رمضان

مجلس الإمارات

هلال رمضان

ارم نيوز

الإمارات

الهلال

المغرب

أبوظبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
08:30 | 2026-02-16
Lebanon24
08:26 | 2026-02-16
Lebanon24
07:59 | 2026-02-16
Lebanon24
07:53 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24