قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان

قال مسؤولو الشرطة والإسعاف إن متفجرات مثبتة بدراجة بخارية انفجرت بالقرب من بوابة بشمال غرب باكستان، الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.



ووقع الهجوم في منطقة بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وفق ما ذكره المسؤول بالشرطة المحلية فيدا محمد.

ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه تم نقل القتيلين والمصابين إلى مستشفى قريب.



ورغم أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن تكون حركة باكستان هي المسؤولة عنه. (إرم نيوز)