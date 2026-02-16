تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:29
قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان
قال مسؤولو الشرطة والإسعاف إن متفجرات مثبتة بدراجة بخارية انفجرت بالقرب من بوابة مركز للشرطة بشمال غرب باكستان، الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وفق ما ذكره المسؤول بالشرطة المحلية فيدا محمد.
 
ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه تم نقل القتيلين والمصابين إلى مستشفى قريب.

ورغم أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن تكون حركة طالبان باكستان هي المسؤولة عنه. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
قتيل وجرحى بهجوم جنوب غرب باكستان
أنباء عن انفجار سيارة مفخخة بموكب القيادي في قوات العمالقة اليمنية حمدي شكري ونجاته شمالي عدن (الشرق)
قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا
رويترز: انفجار سيارة مفخخة في موسكو تودي بحياة جنرال روسي يشرف على تدريب القوات المسلحة الروسية
