25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
-2
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
قتيلان بانفجار دراجة مفخخة شمال غرب باكستان
Lebanon 24
16-02-2026
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولو الشرطة والإسعاف إن متفجرات مثبتة بدراجة بخارية انفجرت بالقرب من بوابة
مركز للشرطة
بشمال غرب باكستان، الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.
ووقع الهجوم في منطقة
بانو
بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وفق ما ذكره المسؤول بالشرطة المحلية فيدا محمد.
ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه تم نقل القتيلين والمصابين إلى مستشفى قريب.
ورغم أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن تكون حركة
طالبان
باكستان هي المسؤولة عنه. (إرم نيوز)
